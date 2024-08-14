Gölcük'te Plaj Voleybolu Turnuvası Başlıyor - Son Dakika
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Yerel

Gölcük'te Plaj Voleybolu Turnuvası Başlıyor

Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenecek plaj voleybolu turnuvası, 23 Ağustos'ta başlayacak. Turnuvaya yoğun ilgi bekleniyor.

14.08.2024 11:03
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Gölcük'te plaj voleybolu turnuvası çok sayıda sporcunun katılımıyla 23 Ağustos'ta başlayacak.

Gölcük Belediyesi, spor tutkunlarının yoğun talebi üzerine plaj voleybolu turnuvasını yeniden düzenleyecek. Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi Uğur Mumcu parkı karşısındaki spor tesislerinde düzenlenecek turnuvaya katılan takımlar, kum üzerinde yetenekleri bir kez daha sahneleyecek. Turnuva, 23-25 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek.

Turnuvaya yoğun ilgi gösteren sporculara teşekkür eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Plaj Yaz spor etkinliklerimizi, spor tutkunu gençlerimizin yoğun talebi ile bu yıl ikinci kez düzenleyeceğiz. Tatillerini sporla dolu dolu geçirmek isteyen tüm hemşehrilerimizi bir kez daha plaj voleybolu turnuvamıza bekliyoruz. Şimdiden turnuvaya katılacak tüm gençlerimiz ve sporseverlere başarılar diliyorum" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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