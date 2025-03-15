Gölcük'te Ramazan Ayı Çocuk Şenliği Coşkusu - Son Dakika
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Gölcük'te Ramazan Ayı Çocuk Şenliği Coşkusu

Gölcük\'te Ramazan Ayı Çocuk Şenliği Coşkusu

Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel Ramazan Ayı Çocuk Şenliği, ilçe merkezi ve köylerde çocuklara eğlence dolu anlar sunarak Ramazan'ın manevi atmosferini yaşatıyor. Hacivat ve Karagöz gösterileri, interaktif eğlenceler ve çeşitli ikramlarla dolu etkinlikler büyük ilgi görüyor.

15.03.2025 13:55  Güncelleme: 13:57
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Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel Ramazan Ayı Çocuk Şenliği, ilçenin köylerinde çocuklara eğlence dolu anlar yaşatıyor.

Gölcük Belediyesi Ramazan ayının manevi atmosferini çocuklara şenlik havasında yaşatmaya devam ediyor. Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen ve geleneksel hale getirilen Ramazan Ayı Çocuk Şenliği, ilçe merkezindeki mahallelerin yanında kırsal mahalle statüsündeki köylerde de çocuklarla bir araya geliyor. Daha önce Panayır ve Hasaneyn'de Ramazan ayının manevi atmosferini çocuklara aşılayan şenliklerde eğlence son olarak Mamuriye ve İrşadiye Mahallesi'ne taşındı. Program dahilinde ilçeyi gezmeye devam eden şenlikler ile Ramazan ayı hakkında çocuklara manevi değerler öğretilirken, interaktif eğlenceler ile de hoşça vakit geçirmeleri sağlanıyor. Çocukların yoğun ilgisi altında devam eden etkinliklerde geleneksel Ramazan eğlencelerinden olan; Hacivat ve Karagöz, Nasrettin Hoca ile İbiş'in canlı gösterileri, çocuk eğlenceleri, maskotlar ve çeşitli ikramlar ile çocuklara unutulmaz anlar yaşatıyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

kocaeli, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gölcük'te Ramazan Ayı Çocuk Şenliği Coşkusu - Son Dakika

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