Gölcük'te Sanatkarlar ve Zanaatkarlar Buluşuyor

16.08.2025 10:49
Gölcük Belediyesi, 21-24 Ağustos tarihlerinde Değirmendere iskele meydanında geleneksel sanat ve zanaatların sergileneceği bir etkinlik düzenleyecek. 'Ailem ile Kültür, Sanat ve Sağlık Yolundayım' projesi kapsamında gerçekleştirilecek organizasyona herkes davetli.

Gölcük'te Belediyesi, 21-24 Ağustos tarihlerinde düzenleyeceği etkinlikle sanatkar ve zanaatkarları Değirmendere iskele meydanında vatandaşlarla buluşturacak.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün destekleri, Gölcük Belediyesi, Gölcük Kent Konseyi ile Gölcük Gençlik Merkezi iş birliği ve Tüm Geleneksel Sanatları Yaşatma ve Yaygınlaştırma Derneği'nin (TÜMGES) yürütücülüğünde, geleneksel sanat ve zanaatların yaşatılması için önemli bir etkinliğe imza atılacak. "Ailem ile Kültür, Sanat ve Sağlık Yolundayım" projesi kapsamında, 21-24 Ağustos tarihlerinde Değirmendere iskele meydanda düzenlenecek "Sanatkarlar ve Zanaatkarlar Buluşuyor" etkinliği, Gölcüklüleri sanatla ve geleneksel zanaatlarla buluşturacak. Etkinliğin açılışı, 21 Ağustos Perşembe günü saat 19.30'da yapılacak. Dört gün boyunca sürecek anlamlı organizasyonda; el sanatları, Anadolu'ya has kültürel değerler ve zanaatkarlık mirası, ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, tüm hemşehrilerini etkinliğe katılarak geleneksel sanatlara ve kültürel mirasa sahip çıkmaya davet etti. - KOCAELİ

