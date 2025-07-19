Gölcük\'te Türk Sanat Müziği Konseri Büyüledi

Gölcük'te vatandaşlar düzenlenen konserde, Türk sanat müziğinin unutulmaz eserleri ile unutulmaz anlar yaşadı.

Gölcük Belediyesi Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Korosu, Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi Uğur Mumcu Parkı'nda bulunan amfide, yoğun ilgi gören konser gerçekleştirdi. Konsere katılan Gölcüklüler, seslendirilen birbirinden güzel eserlerle keyifli bir akşam geçirdi. Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Uzuner'in de izleyiciler arasında yer aldığı konserde, Türk sanat müziğinin unutulmaz eserleri, koro ve solo performanslarla seslendirildi. Konser sonunda konuşan Başkan Yardımcısı Uzuner, "Şef Bülent Öztürk Başarır yönetiminde birbirinden güzel eserleri başarıyla icra eden saz heyetimize, koromuza ve konser alanını doldurarak bizleri yalnız bırakmayan kıymetli hemşehrilerime teşekkür ediyorum." dedi. - KOCAELİ