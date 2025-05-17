Gölcük\'te \'Yeni Yüzyılda Gölcük Vizyonu\' Protokolü İmzalandı

Gölcük Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi ve Gölcük Kent Konseyi iş birliğiyle hayata geçirilen, sosyal, kültürel, eğitim ve sağlık alanlarında gelişimini sağlayacak çalışmalara imza atacak "Yeni Yüzyılda Gölcük Vizyonu" protokolü imzalandı.

Gölcük Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi ve Gölcük Kent Konseyi iş birliğiyle hayata geçirilen "Yeni Yüzyılda Gölcük Vizyonu" protokolü düzenlenen törenle imzalandı. İmza töreni; Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Nuh Zafer Cantürk, Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve Gölcük Kent Konseyi Başkanı Fatih Bayram'ın katılımlarıyla gerçekleştirildi. Gölcük'te düzenlenen törende söz alan Gölcük Kent Konseyi Başkanı Fatih Bayram, "Protokol; ülkemizde çok aktörlü, çok katmanlı bir kentleşme modeline örnek olabilecek niteliktedir. Bu proje, yalnızca bir fikir birliği değil, aynı zamanda kenti birlikte okuma, birlikte anlama ve birlikte dönüştürme iradesidir." dedi.

İlçenin gelişimini sağlayacak

Daha sonra söz alan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Yeni Yüzyılda Gölcük Vizyonu, protokolüyle ilçemizin sosyal, kültürel, eğitim ve sağlık alanlarında gelişimini sağlayacak çalışmalara imza atacak olan bu kıymetli iş birliği için desteklerini esirgemeyen herkese şükranlarımı sunuyor, proje yürütücüsü olarak görev alacak değerli akademisyenlerimize ve mesai arkadaşlarıma başarılar diliyorum. İlçemiz için hayırlı, uğurlu olsun." diye konuştu.

"Üzerimize düşen her görevi üstlenmeye hazırız"

İmzalanacak protokolün sadece bir belge olmadığına değinen KOÜ Rektörü Prof. Dr. Cantürk, "Gölcük'te katkı verdiğimiz ve katkı aldığımız her adımda sadece yerel bir gelişme olarak değil, aynı zamanda toplumsal kalınmanın yapı taşlarından biri olarak görüyoruz. Kocaeli Üniversitesi olarak üzerimize düşen her görevi üstlenmeye, akademik birikimimiz ve gençliğimizin dinamizmini kentimizin hizmetine sunmaya hazırız." şeklinde konuştu.

Protokolün önemine değinen AK Parti Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü, "Bu protokolle başkanımız ve üniversitemizin değerli akademisyenleri güzel çalışmalar ortaya koyacaklarına eminim." ifadelerini kullandı.

"Her türlü desteği vermeye hazırız"

Son olarak söz alan Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ise "Kent konseyinin daha önceki çalışmalarıyla birlikte kağıt üzerinde kalmadığını, belediye ve üniversite iş birliği ile aktif bir şekilde çalışmasını gerçekten takdir etmemek mümkün değil. Bu çalışmalarda biz de valilik olarak mevzuatların el verdiği şekilde her türlü desteği vermeye hazırız." dedi.

Toplumla bütünleşik projeler hayata geçirilecek

Konuşmaların ardından "Yeni Yüzyılda Gölcük Vizyonu" protokolü imzalandı. Protokolün amacı; Gölcük'ün sosyal, kültürel, ekonomik ve sektörel yapısını incelemek, mevcut sorunlarına çözüm üretmek ve bölgenin gelişimine katkı sağlamak üzere, bilimsel araştırmalar, sanatsal ve kültürel projeler ile toplumla bütünleşik uygulamalar hayata geçirmektir. Üniversite, belediye ve Kent Konseyi iş birliğiyle yürütülecek bu çalışmalar; bilimsel, sanatsal ve kültürel nitelik taşıyan faaliyetlerin yanı sıra, eylem odaklı ve katılımcı projeleri de içermektedir. - KOCAELİ