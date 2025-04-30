Göldüzü Okulu\'ndan Çevre Temizliği

Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Göldüzü Köyü Ortaokulu, çevre bilincini artırmaya yönelik anlamlı bir etkinliğe imza attı. Öğrenciler ve öğretmenler, doğal güzelliğiyle dikkat çeken Arin Gölü çevresinde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Okul yönetiminin öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, öğrenciler hem göl çevresindeki atıkları topladı hem de çevreye duyarlılık mesajları verdi. Ellerinde taşıdıkları pankartlarla farkındalık oluşturan öğrenciler, "Arin Gölü Temiz Kalsın, Geleceğimiz Aydın Olsun!", "Göl Bizim, Temizlik Hepimizin!" ve "Temiz Arin, Temiz Nefes!" gibi sloganlarla çevre temizliğine dikkat çekti.

Etkinliğe katılan öğretmenler, bu tür faaliyetlerle öğrencilerde erken yaşta doğa sevgisi ve çevre sorumluluğu bilinci oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Katılımcıların özverili çalışmalarıyla göl çevresinden çok sayıda atık toplanırken, doğanın korunmasına dair güçlü bir mesaj da verilmiş oldu. - BİTLİS