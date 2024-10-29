Gölhisar'da Enginar Sezonu Başladı - Son Dakika
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Yerel

Gölhisar'da Enginar Sezonu Başladı

Gölhisar\'da Enginar Sezonu Başladı

Aydın'ın Gölhisar Mahallesi'nde enginar hasadı pazarlarda yerini aldı, yerel ekonomiye katkı sağlıyor.

29.10.2024 10:11
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Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Gölhisar Mahallesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da enginarlarıyla pazarlarda yerini aldı.

Zengin tarım potansiyeli ve lezzetli ürünleriyle öne çıkan bir olan Aydın'ın Gölhisar Mahallesi enginarlarıyla dikkat çekiyor. Aydın'ın enginar üretimi, hem yerel ekonomiye katkı sağlarken, hem de sağlık açısından önemli faydalar sunuyor. Bu yıl, enginar sezonunun başlamasıyla birlikte hasat edilen taze filizler pazarlarda alıcılarını bekliyor.

Aydın'da enginar sezonunun her yıl Ağustos'un 20'sinden itibaren başladığını belirten enginar üreticisi Sedat Çetin, "Hasat dönemi Ekim sonu Kasım başı gibi başlıyor ve bu süreç Haziran'a kadar devam ediyor. Şu anda pazarlarımızda filiz enginar olarak adlandırdığımız taze ürünler bulunuyor. Bu enginarlar, hem lezzetleriyle hem de sağlık yararlarıyla dikkat çekiyor. Son yıllarda sağlıklı beslenme konusunda artan bilinç ile birlikte tüketiciler organik ve doğal ürünlere yöneliyor. Bu da bizim gibi yerel üreticilerin işini kolaylaştırıyor. Popülaritesi artan enginar, hem sağlıklı bir sebze hem de lezzetli bir alternatif olarak öne çıkıyor. Aydınlılar enginarları yalnızca bir sebze olarak değil, aynı zamanda sağlık açısından bir besin kaynağı olarak değerlendiriyor. Bu yüzden insanlar, enginarı salatalarda, zeytinyağlı yemeklerde ve çeşitli tariflerde kullanıyor. Enginarlar, özellikle karaciğerin dostu olarak bilinir ve yağlanmayı önleyici özellikleri sayesinde sağlıklı bir beslenme için önemli bir yer tutar" dedi.

Yerel ekonomiye katkı sağlayan enginarların Aydın'ın yerel ekonomisine de önemli katkılarda bulunduğunu vurgulayan Çetin, "Üretim sürecinden satış aşamasına kadar birçok aile bu süreçte yer alıyor. Yerel üretimimiz sayesinde hem istihdam sağlıyoruz hem de Aydın'ın tarım potansiyelini ortaya koyuyoruz. Enginarın bağı pazarda 30 TL'den alıcı buluyor" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gölhisar'da Enginar Sezonu Başladı - Son Dakika

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