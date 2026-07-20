Gölpark Fest 2026 Coşkuyla Devam Ediyor

Bilecik'te Pelitözü Göleti'nde düzenlenen Gölpark Fest 2026'da ikinci gün coşkusu yaşandı.

Bilecik Valiliği koordinesinde gerçekleştirilen Gölpark Fest 2026'nın ikinci günü renkli görüntülere sahne oldu. Gün boyu devam eden etkinliklerde özellikle çocuklar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan yüz boyama, geleneksel çocuk oyunları, okçuluk ve çeşitli sportif aktivitelerle eğlenceli anlar yaşadı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün Gezici Kütüphanesi de çocuklardan yoğun ilgi gördü. Festival alanında kurulan yöresel ürün stantlarında Bilecikli üretici ve esnaf vatandaşlarla buluşurken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de yiyecek ve içecek satışı yapılan işletmelerde gıda güvenliği ile hijyen denetimlerini sürdürdü. Akşam saatlerinde sahne alan Ters Yön ile Mithat Körler, seslendirdikleri sevilen şarkılarla festivale katılanlara unutulmaz bir gece yaşattı. Konser alanını dolduran vatandaşlar müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, "Gölpark Fest ile hem vatandaşlarımızı sosyal ve kültürel etkinliklerde buluşturuyor hem de ilimizin tanıtımına katkı sağlıyoruz. Ailelerimiz ve çocuklarımızın keyifli vakit geçirdiği festivalimize tüm hemşerilerimizi bekliyoruz" dedi. - BİLECİK