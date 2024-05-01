Gölpazarı Belediyesi Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Gölpazarı Belediyesi Çalışmalarına Devam Ediyor

Gölpazarı Belediyesi Çalışmalarına Devam Ediyor

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde belediyenin çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kavaklı Parkı'nda temizlik işlemleri ve ağaç boyama etkinliği gerçekleştirildikten sonra Kapalı Yüzme Havuzu ve yeni kanalizasyon hattı çalışmaları devam ediyor. Belediye Başkanı Hayri Suer, gençlik merkezi çevre düzenlemesi ve orta refüj temizleme ve bakım çalışmalarının da sürdüğünü belirtti.

01.05.2024 12:21  Güncelleme: 12:28
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Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde belediyenin çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Gölpazarı Belediyesi tarafından yapılan Kavaklı Parkı'nda temizlik işlemleri ve ağaç boyama etkinliğinin ardından Kapalı Yüzme Havuzu ve yeni kanalizasyon hattı çalışmaları devam etti. Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, tempolu çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Gençlik Merkezi çevre düzenlemesi ve orta refüj temizleme ve bakım çalışmalarımız devam ediyor. Gölpazarı halkı için temiz bir ilçeye sahip olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çevremizi güzelleştirip, temiz tutacağız" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gölpazarı Belediyesi Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika

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