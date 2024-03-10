Gölpazarı ilçesinde çiftçilere meyve ağaçlarında eğitim verildi

Yerel

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde çiftçilere meyve ağaçlarında aşılama, budama ve gübreleme eğitimi verildi.

Gölpazarı ilçesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen 'Meyve Ağaçlarında Aşılama, Budama ve Gübreleme Eğitimi'nde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik personeli tarafından çiftçilere bilgiler verildi. Eğitimde ilçede yetiştirilen meyve çeşitleri ile ilgili teknik bilgiler verilerek, meyvecilikte kaliteli ürün ve kazanç elde etmenin temelinin uygun ve uyumlu çalışma metotları ile ileri teknik bilgileri birleştirerek, bölge çiftçilerinin gelirinin artması hedeflendi. - BİLECİK