Gölpazarı Kaymakamı Titiz, hastane ve kütüphaneyi yerinde inceledi - Son Dakika
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Gölpazarı Kaymakamı Titiz, hastane ve kütüphaneyi yerinde inceledi

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Gölpazarı Kaymakamı Titiz, hastane ve kütüphaneyi yerinde inceledi
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Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Kaymakam Onur Titiz, hastane ve ilçe kütüphanesinde incelemede bulundu. Titiz, sağlık personelinden bilgi alıp tedavi gören vatandaşlara geçmiş olsun diledi; kütüphanenin çocuk ve gençlerin eğitimine katkı sağladığını belirtti.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Kaymakam Onur Titiz, kamu kurumlarını ziyaret ederek incelemede bulundu.

İnceleme kapsamında hastanede sağlık personeliyle bir araya gelen Kaymakam Titiz, sağlık hizmetlerinin sunumu, hastanenin genel işleyişi ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sağlık çalışanlarına görevlerinde kolaylıklar dileyen Titiz, tedavi gören vatandaşları da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Kaymakam Titiz, ilçe kütüphanesinde de incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar ve vatandaşlara sunulan hizmetler hakkında bilgi aldı. Kütüphanelerin özellikle çocuk ve gençlerin eğitimine, bilgiye erişimine ve okuma alışkanlıklarının geliştirilmesine katkı sağladığını belirtti.

Kamu hizmetlerinin vatandaşların ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda yürütülmesinin önemine dikkat çeken Gölpazarı Kaymakamı Onur Titiz, "Vatandaşlarımızın kamu hizmetlerinden en iyi şekilde faydalanabilmesi için kurumlarımızın çalışmalarını yerinde görmeye ve değerlendirmeye devam ediyoruz. İlçemizde hizmet kalitesini daha da artırmak için kurumlarımızla koordinasyon içerisinde çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: İHA
GölpazarıHastaneBilecikGüncelÇocukYaşamYerelSon Dakika

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