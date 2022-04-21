Gölpazarı Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen seçimi yapıldı - Son Dakika
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Gölpazarı Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen seçimi yapıldı

21.04.2022 11:36
Gölpazarı Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen seçimi yapıldı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Olağan Genel Kurulu ve encümen seçimi yapıldı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Olağan Genel Kurulu ve encümen seçimi yapıldı.

Gölpazarı Öğretmen Evinde düzenlenen genel kurul Kaymakam Efecan ŞAHİN, İl Genel Meclis Üyeleri Mustafa Özkan, Erkan Erdem ve köy muhtarlarının katılımıyla gerçekleşti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Hüseyin Yaman'ın açılış konuşması yaptı. Konuşmanın ardından Gölpazarı Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen seçimi için oy kullanımına geçildi. Yapılan seçimde İl Genel Meclis Üyeleri Mustafa Özkan, Erkan Erdem ile muhtarlardan Kuşçaören Köyü Muhtarı Sebahattin Şahin ve Şahinler Köyü Muhtarı Celal Ceyhan Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen üyeliğine seçildiler. - BİLECİK

Gölpazarı Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen seçimi yapıldı
Gölpazarı Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen seçimi yapıldı
Gölpazarı Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen seçimi yapıldı

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Köylere Hizmet Götürme Birliği, Mustafa Özkan, Gölpazarı, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gölpazarı Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen seçimi yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gölpazarı Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen seçimi yapıldı - Son Dakika
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