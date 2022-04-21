Gölpazarı Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen seçimi yapıldı - Son Dakika

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Olağan Genel Kurulu ve encümen seçimi yapıldı.

Gölpazarı Öğretmen Evinde düzenlenen genel kurul Kaymakam Efecan ŞAHİN, İl Genel Meclis Üyeleri Mustafa Özkan, Erkan Erdem ve köy muhtarlarının katılımıyla gerçekleşti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Hüseyin Yaman'ın açılış konuşması yaptı. Konuşmanın ardından Gölpazarı Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen seçimi için oy kullanımına geçildi. Yapılan seçimde İl Genel Meclis Üyeleri Mustafa Özkan, Erkan Erdem ile muhtarlardan Kuşçaören Köyü Muhtarı Sebahattin Şahin ve Şahinler Köyü Muhtarı Celal Ceyhan Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen üyeliğine seçildiler. - BİLECİK