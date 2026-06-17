Gölpazarı'nda Gençlik Festivali Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gölpazarı'nda Gençlik Festivali Coşkusu

Gölpazarı\'nda Gençlik Festivali Coşkusu
17.06.2026 10:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kaymakam Kılıç, Gençlik Festivali'nde çocuklarla bilek güreşi yaparak festival coşkusunu paylaştı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Kaymakam Feyza Nur Kılıç, Gençlik ve Spor Festivali'nde çocuklarla bilek güreşi yaptı.

Gölpazarı Kaymakamlığı koordinesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Gençlik ve Spor Festivali, çocuklar ve ailelerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Festival kapsamında düzenlenen etkinliklerde Kaymakam Feyza Nur Kılıç, çocuklarla bilek güreşi yaparak festival coşkusuna ortak oldu. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte sporun birleştirici gücü ve sosyal yaşamın önemi vurgulandı. Çocukların hem yarışma heyecanı yaşadığı hem de aileleriyle keyifli vakit geçirdiği festivalde, sosyal dayanışma ve paylaşma duygularının güçlendirilmesi amaçlandı.

Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, "Gençlerimizi dijital ekranların uzağında; sosyal, sportif ve kültürel etkinliklerle buluşturmayı amaçlayan festivalimiz, renkli görüntülere sahne oldu. Sporun birleştirici gücünü ve hareketli yaşamın önemini ön plana çıkarıyoruz. Çocuklarımızla bir araya gelerek onların heyecanına ortak olduk. Bu tür etkinliklerle gençlerimizin gelişimine katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Festival, Etkinlik, Yaşam, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gölpazarı'nda Gençlik Festivali Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayseri’de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu Kayseri'de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu
Dünya Kupası’nda olay görüntü Uruguaylı yıldızlar köpeklerle arandı Dünya Kupası'nda olay görüntü! Uruguaylı yıldızlar köpeklerle arandı
İran’da protesto liderlerine idam cezası infaz edildi İran'da protesto liderlerine idam cezası infaz edildi
Halkalı-Havalimanı arası 30 dakikaya düşüyor Halkalı-Havalimanı arası 30 dakikaya düşüyor
Turizm tesislerinde yeni dönem Müzik lisansı belgesi zorunlu hale geldi Turizm tesislerinde yeni dönem! Müzik lisansı belgesi zorunlu hale geldi
Dünya Kupası’nın sürprizi bahisçiyi yıktı 1 milyon dolar bir anda buhar oldu Dünya Kupası'nın sürprizi bahisçiyi yıktı! 1 milyon dolar bir anda buhar oldu

09:58
Mbappe tarihe geçti Fransa’nın en golcü futbolcusu oldu
Mbappe tarihe geçti! Fransa'nın en golcü futbolcusu oldu
09:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Katil olurum“ demişti Meloni tavsiyeye uydu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Katil olurum" demişti! Meloni tavsiyeye uydu
09:41
“Barbie kaymakam“ olarak ünlenen Tuğçe Orhan, Burdur Vali Yardımcısı olarak atandı
"Barbie kaymakam" olarak ünlenen Tuğçe Orhan, Burdur Vali Yardımcısı olarak atandı
09:21
Denizli’de uyuşturucu operasyonu Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı
Denizli'de uyuşturucu operasyonu! Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı
09:10
Seferihisar Belediyesi’ne operasyon Veli Ağbaba’nın danışmanı da gözaltında
Seferihisar Belediyesi'ne operasyon! Veli Ağbaba'nın danışmanı da gözaltında
08:42
Kritik Paraguay maçı öncesi Milli Takım’daki kaosa Cumhurbaşkanı Erdoğan el attı
Kritik Paraguay maçı öncesi Milli Takım'daki kaosa Cumhurbaşkanı Erdoğan el attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 12:51:16. #7.13#
SON DAKİKA: Gölpazarı'nda Gençlik Festivali Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.