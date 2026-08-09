Gölpazarı\'nda İyi Tarım Eğitimi

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, 'İyi Tarım Uygulamaları Yaygınlaştırma Eğitimi' gerçekleştirildi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen eğitime, Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık ile il genelindeki Ziraat Odası başkanları katıldı. Eğitim programında, iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması, güvenilir gıda üretimi, çevrenin korunması, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve üreticilerin bilinçlendirilmesine yönelik konular ele alındı. Programda, iyi tarım uygulamalarının hem üretici hem de tüketici açısından sağladığı avantajlar değerlendirilirken, tarımsal üretimde kalite standartlarının yükseltilmesine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, "İyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması, güvenilir ve sürdürülebilir tarımsal üretimin en önemli unsurlarından biridir. Üreticilerimizin bu alandaki bilgi ve farkındalığını artırmaya yönelik eğitim faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.