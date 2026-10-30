Gölpazarı'nda Milli Eğitim personelini yenen Açık Ceza İnfaz Kurumu şampiyon oldu - Son Dakika
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Gölpazarı'nda Milli Eğitim personelini yenen Açık Ceza İnfaz Kurumu şampiyon oldu

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Gölpazarı\'nda Milli Eğitim personelini yenen Açık Ceza İnfaz Kurumu şampiyon oldu
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Gölpazarı'nda düzenlenen Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası'nın finalinde Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personelini yenerek şampiyon oldu. Finali Gölpazarı Kaymakamı Onur Titiz ve Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç de izledi.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde voleybol turnuvasının şampiyonu belli oldu.

Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası'nın final karşılaşmasında Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personelleri karşı karşıya geldi. Heyecanlı geçen final müsabakasının ardından rakibini geride bırakan Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu takımı, turnuvanın şampiyonu oldu. Final karşılaşmasını Gölpazarı Kaymakamı Onur Titiz, Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, Bilecik Cumhuriyet Başsavcı Vekili Yunus Uğurer, Gölpazarı Cumhuriyet Savcısı Burak Sancar ve kurum amirleri takip etti.

"Dostluk ve dayanışmayı pekiştiren bu tür organizasyonları önemsiyoruz"

Gölpazarı Kaymakamı Onur Titiz, turnuvaya katılan takımları tebrik ederek, "Kurumlarımız arasında birlik ve beraberliği güçlendiren, dostluk ve dayanışmayı pekiştiren bu tür organizasyonları önemsiyoruz. Turnuvaya katılan tüm takımlarımıza teşekkür ediyor, şampiyon olan Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu takımını tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA
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