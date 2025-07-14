Gölyaka Hastanesi\'nde Acil Durum Tatbikatı

Gölyaka İlçe Devlet Hastanesinde acil ve afetlere hazırlık için masa başı eğitim tatbikatı gerçekleştirildi.

Gölyaka İlçe Devlet Hastanesi'nde, 2025 yılı Afet ve Acil Durum Planları (HAP) kapsamında Masa Başı Eğitim Tatbikatı düzenlendi. Hastane eğitim salonunda gerçekleştirilen tatbikata, hastane yöneticileri ile Hastane Afet Yönetimi Ekipleri katılım sağladı. Tatbikat, Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı'na bağlı Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi ve Gölyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün gözetiminde gerçekleştirildi. Tatbikatta, afet planlarının amacı, kapsamı ve uygulanabilirliği detaylı şekilde ele alındı. Senaryo üzerinden yürütülen eğitimde, katılımcıların afet durumlarında hızlı ve etkili karar alma yetilerinin geliştirilmesi hedeflendi. Ayrıca, hastane personelinin bilgi ve becerilerini artırmaya yönelik uygulamalı değerlendirmeler de yapıldı.

Gölyaka İlçe Devlet Hastanesi yetkilileri, bu tür eğitimlerin afet ve acil durumlara hazırlıklı olunması açısından büyük önem taşıdığını belirterek, benzer uygulamaların düzenli olarak sürdürüleceğini ifade etti. - DÜZCE