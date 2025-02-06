Goma'daki Çatışmalarda 3 Bin Kişi Öldü - Son Dakika
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Yerel

Goma'daki Çatışmalarda 3 Bin Kişi Öldü

BM, Kongo'nun Goma kentindeki çatışmalarda yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

06.02.2025 15:31
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Birleşmiş Milletler (BM), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Goma kentinde yaşanan çatışmalarda yaklaşık 3 bin kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

Orta Afrika ülkesi Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Goma kentinde Ruanda destekli M23 isyancı grubu ve ordu arasında şiddetli çatışmalar yaşanmış ve isyancı gruplar Kuzey Kivu Bölgesi'nin başkenti Goma'yı ele geçirmişti. Birleşmiş Milletler (BM), ateşkesin ardından yaşanan çatışmalara ilişkin verileri açıkladı. BM tarafından yayınlanan raporda, Goma'da yaşanan çatışmalarda yaklaşık 3 bin kişinin öldürüldüğü kaydedildi.

BM Kongo Demokratik Cumhuriyeti Misyonu Başkan Yardımcısı Vivian van de Perre, dün yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar Goma sokaklarında 2 bin cansız beden toplandı, 900'ü de hastanelerin morglarında bekliyor. Bu sayının artmasından endişe ediyoruz. Bu bölgelerde hala çok sayıda çürümüş ceset var" dedi.

Van de Perre, M23 isyancı grubunun yaşanan şiddetli çatışmalar sonrası insani nedenlerle 4 Şubat'ta ilan ettiği ateşkesin sürmesini umduklarını ifade ederek, Güney Kivu'nun başkenti Bukavu'ya giden ana yol boyunca devam eden çatışmalar nedeniyle durumun böyle olmadığını gördük. Bukavu'da gerilim artıyor" dedi. Perre, Güney Kivu eyaletindeki durumu ise "endişe verici" olarak nitelendirdi.

Goma'daki duruma değinen Perre, "Goma'da işgal altındayız. Durum hala oldukça değişken ve tansiyonun sürekli bir tırmanma riski var. Goma'dan tüm çıkış yolları M23'ün kontrolü altında ve yine M23'ün kontrolü altındaki havaalanı bir sonraki duyuruya kadar kapalı. Bu şiddet büyük insani acılara, yerinden edilmelere ve büyüyen bir insani krize yol açtı" açıklamasını yaptı.

"İsyancı grubun ateşkesi taktik"

M23 isyancı grubu, yaşanan şiddetli çatışmalar sonrası insani nedenlerle ateşkes ilan etmişti. Güvenlik ve insani kaynaklar ise, isyancı grubun ateşkes ilanından bir gün sonra şafak vakti saldırı gerçekleştirdiğini iddia etti. Kongo Demokratik Cumhuriyeti hükümeti tarafından yapılan açıklama, M23'ün ülkenin doğusunda gerçekleştirdiği saldırısının tek taraflı olarak ilan edilen ateşkesin bir "taktik" olduğunu gösterdiği kaydedildi. Hükümet Sözcüsü Patrick Muyaya, "Bu, ilan edilen tek taraflı ateşkesin her zamanki gibi bir oyun olduğunun kanıtıdır" dedi. - KİNŞASA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Goma'daki Çatışmalarda 3 Bin Kişi Öldü - Son Dakika

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