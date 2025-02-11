Gönen'in 15 Yıllık Yol Sorunu Büyükşehir Tarafından Çözülüyor

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Gönen'in 15 yıllık yol sorununu Büyükşehir çözüyor

BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Gönen ilçesinin yıllardır çözülemeyen yol sorununa neşter vurdu. Sürücüler için dar yapısıyla trafik kazalarına davetiye çıkaran Gönen-Keçeler Yolu, Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarıyla genişletiliyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın talimatıyla başlatılan çalışmalar kapsamında, 15 yıldır çözüm bekleyen yol sorunu kısa sürede tarihe karışacak. Toplam 2 kilometre uzunluğundaki Gönen-Keçeler Yolu, yapılan düzenlemelerle daha güvenli ve konforlu bir hale getirilecek.

Mevcut durumda 5 metre genişliğinde olan Gönen-Keçeler Yolu, çalışmaların tamamlanmasının ardından 10 metreye çıkarılacak. Sadece yol genişletilmekle kalmayacak, aynı zamanda sıcak asfalt kaplama çalışmaları da yapılacak. Böylece yolun hem dayanıklılığı artırılacak hem de sürücüler için daha konforlu bir ulaşım imkanı sağlanacak.