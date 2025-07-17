Gönüllü Gençler Bilecik\'te Toplandı

"Damla Gönüllülük Hareketi" projesi kapsamında Bilecik'e gelen gönüllü gençler İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde yürütülen "Damla Gönüllülük Hareketi" projesi kapsamında, Türkiye'nin dört bir yanından Bilecik'e gelen gönüllü gençler, kenttin turistlik yerlerini gezdiler. Gönüllülük ve sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden gençler, ardından İl Emniyet Müdürü Yılmaz ile bir araya gelerek proje hakkında bilgi verdiler.

Sohbet havasında geçen ziyarette Hakan Yılmaz, genç gönüllülere teşekkür ederek toplum hizmetine yönelik bu tür projelerin önemine dikkat çekti. - BİLECİK