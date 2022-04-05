Gönüllü gençler, özel bireylerle buluştu - Son Dakika
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Gönüllü gençler, özel bireylerle buluştu

05.04.2022 10:28
Gönüllü gençler, özel bireylerle buluştu

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde bulunan Kalıcı Konutlar Gençlik Merkezi'nde ki gönüllü gençler özel eğitim okulunu ziyaret ederek, çocuklarla oyunlar oynadı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde bulunan Kalıcı Konutlar Gençlik Merkezi'nde ki gönüllü gençler özel eğitim okulunu ziyaret ederek, çocuklarla oyunlar oynadı.

Düzce'de çeşitli çalışmalar gerçekleştiren Kalıcı Konutlar Gençlik Merkezi, son olarak özel bireylerin eğitim aldığı Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ziyaret etti. Burada çeşitli etkinlikler düzenleyen gönüllü gençler, özel bireyler ile geleneksel oyunları oynadı. Balonlar şişirerek oyun havaları ile oynayan gönüllü gençler, özel bireylerin unutamayacağı bir gün yaşattı. - DÜZCE

Gönüllü gençler, özel bireylerle buluştu
Gönüllü gençler, özel bireylerle buluştu
Gönüllü gençler, özel bireylerle buluştu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gönüllü gençler, özel bireylerle buluştu - Son Dakika


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