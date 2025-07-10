Gönüllü Turizm Elçileri Projesi Tanıtıldı - Son Dakika
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Gönüllü Turizm Elçileri Projesi Tanıtıldı

Gönüllü Turizm Elçileri Projesi Tanıtıldı
10.07.2025 13:44  Güncelleme: 13:46
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Fatih Belediyesi, İstanbul Ticaret Odası ve TUGEV iş birliği ile düzenlenen Gönüllü Turizm Elçileri Projesi'nin tanıtım toplantısı Sultanahmet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Projeye 1600 başvuru yapıldı ve 400 gönüllü seçildi.

Fatih Belediyesi, İstanbul Ticaret Odası ve Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı (TUGEV) iş birliğiyle hayata geçirilen Gönüllü Turizm Elçileri Projesi'nin tanıtım toplantısı düzenlendi. Programda konuşan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, "Bu proje son 15 yıldır devam ediyor. Gönüllü Turizm Elçileri Projesi tek yönlü bir proje değil, çift yönlü sosyal sorumluluk projesidir. Şehrimize gelen ziyaretçilerin memnuniyetini sağlanmasının yanı sıra gönüllü gençlerimize de bir imkan sunmaktadır" dedi.

Fatih Belediyesi, İstanbul Ticaret Odası ve TUGEV iş birliğiyle hayata geçirilen Gönüllü Turizm Elçileri Projesi'nin tanıtım toplantısı Sultanahmet Meydanı'nda düzenlendi. Programa Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan'ın yanı sıra Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin ve 400 gönüllü turizm elçisi katıldı. Projeye İstanbul'dan toplamda bin 600 başvuru yapıldı. Yapılan değerlendirmeler neticesinde yaklaşık 400 kişi seçildi. Proje neticesinde Fatih'in tarihi ve kültürel mirasını genç gönüllüler aracılığıyla tanıtmak amaçlanıyor.

Programda konuşan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, "Geçmişte de İstanbul denildiğinde dünyanın neresinde İstanbul denilirse hafızaya gelen yer aslında şu anda içinizde bulunduğunuz yer. Yeditepeli 3 tarafı denizlerle çevrili bu alan tarihi bölgeden ibarettir. Biz bu kadim İstanbul'un emanetlerini muhafaza eden Fatih için birçok isim kullanılıyor. Tarihten beri biz sur içi İstanbul ismini çok seviyoruz. Bugün İstanbul sınırları çok genişlediği için buranın tarifini yaparken sur içi İstanbul diyoruz. Burada 3 ayrı medeniyet Roma, Doğu Roma ve Osmanlı gibi büyük imparatorluklara başkentlik yapan İstanbul, tarihin her döneminde büyüleyici cazibesiyle ve farklı kültürleri dilleri inançları bir arada yaşattı. Ecdadımız Fethi yaptığında o günden beri burası kiliseleriyle, camileriyle, havralarıyla hem çok kültürlü hem çok dinli hem de çok dilli bir merkezdir. Ortaçağ'dan beri burada farklı dinden, farklı kültürden insanlar bir arada yaşamaktadır. Eminönü bölgesine giden kardeşlerimiz gezerken görebilirsiniz; bazı tarihi hanların üzerinde 6 dilde hanın ismi vardır. Han belki bin 700'lü bin 800'lü yıllarda yapılmış ama üzerinde 6 dilde hanın ismi yazan tabelalar vardır. İstanbul geçmişte de 6 ayda dilde tabelaları da içinde barındıran bir şehirdi" ifadelerini kullandı.

"Gönüllü Turizm Elçileri Projesi tek yönlü bir proje değil, çift yönlü sosyal sorumluluk projesidir"

Projenin öneminden bahseden Başkan Turan, "Önemli tarihçi Philip Mansel'in de dediği gibi burası dünyada olan bütün sultanların arzuladığı bir şehirdir. İstanbul geçmişte de bir tüccar için bir gezgin için en çok bulunmak istediği yerlerden birisidir. Bugün de Türkiye'nin önemli destinasyon noktalarından bir tanesidir. Bu proje son 15 yıldır devam ediyor. Gönüllü Turizm Elçileri Projesi tek yönlü bir proje değil, çift yönlü sosyal sorumluluk projesidir. Şehrimize gelen ziyaretçilerin memnuniyetini sağlanmasının yanı sıra gönüllü gençlerimize de bir imkan sunmaktadır. Yabancı dillerini geliştirerek pratik yapabilme ve dünyanın her yerinden şehrimize gelen insanlarla tanışma fırsatı sunuyor. Bu projeye katılan gençlerden şimdi meslek sahibi olanlar var. Bu projeye İstanbul'un her yerinden bin 600 gencimiz katıldı. İçlerinden 400 gencimiz hem dil testlerine ben de diğer birtakım değerlendirmelerden geçtiler. 150'de yedek kardeşimiz seçildi. 550 aday bu projeden faydalanmış oluyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

istanbul, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gönüllü Turizm Elçileri Projesi Tanıtıldı - Son Dakika

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