Gönüllüler İzmir'de sıcak çorba dağıttı - Son Dakika
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Gönüllüler İzmir'de sıcak çorba dağıttı

13.03.2022 12:44
Gönüllüler İzmir'de sıcak çorba dağıttı

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (İKMYO) Aşçılık Kulübü, Genç Kızılay iş birliğiyle İzmir'de bir ilki gerçekleştirdi.

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (İKMYO) Aşçılık Kulübü, Genç Kızılay iş birliğiyle İzmir'de bir ilki gerçekleştirdi. İKMYO sosyal sorumluluk projeleri kapsamında İzmir'in belirlenen ilçelerinde çorba dağıtıldı.

Genç Kızılay ve İKMYO iş birliğiyle İzmir'in belirlenen ilçelerinde çorba ikramı gerçekleştirildi. İKMYO Aşçılık Kulübü öğrencileri tarafından hazırlanan çorbalar 500 kişiye dağıtıldı.

Genç Kızılay yaptığı açıklamada, "Öğr. Gör. Aykut Aksu, Öğr. Gör. Onur Özden ve Batuhan Ketenci başta olmak üzere İzmir Kavram Meslek Yüksekokuluna teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - İZMİR

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Sosyal Sorumluluk Projeleri, Kızılay, İzmir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gönüllüler İzmir'de sıcak çorba dağıttı - Son Dakika


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