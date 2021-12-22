Gönüllülerin yeni başkanı Ayhan Doğruyol oldu - Son Dakika

Denizli Gönüllü Teşekküller Platformu'nun (DGTP) Platformu Başkanlığı görevine Ayhan Doğruyol seçildi. Doğruyol, başkanlık görevini önceki Başkan Erdal Otçu'dan devir aldı.

Denizli Gönüllü Teşekküller Platformu'nun (DGTP) Platformu önceki dönem başkanı Erdal Otçu, sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılınca yerine Ayhan Doğruyol seçildi. DGTP Başkanlık görevini Kepenekoğlu Eğitim Öğretim Kültür Derneği'nde düzenlenen törenle Erdal Otçu'dan devir alan yeni Başkan Ayhan Doğruyol, ilk toplantısını da yaptı. Toplantıya Denizli merkez ve ilçelerinde çalışmaya devam eden 69 dernek, vakıf ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve temsilcileri katıldı. Toplantıda platformun yapacağı çalışmalarla birlikte hayata geçirilecek projelerle ilgili fikir alış verişinde bulunuldu.

Bu gün kadar yaptığı çalışmalardan ötürü önceki dönem platform başkanı Erdal Otçu'ya teşekkür eden Başkan Doğruyol, "Yaptığımız genel kurulda platform üyelerimizin destekleriyle başkanlık görevine ben seçildim. Yönetim kurulumuzu, çalışma guruplarımızı, icra kurulumuzu belirledik. Yapacağımız çalışmalar ve yeni dönemde platformun izleyeceği yolla ilgili olarak üç sayfalık mutabakat metni hazırladık. Bu metni bu güne kadar platform üyesi 18 dernek ve vakfımızı binalarında ziyaret ederek yüz yüze anlattık. Diğer dernek ve vakıflarımızı da ziyaret ederek mutabakat metnimizi anlatmaya devam edeceğiz. İki yıllık görev sürem boyunca platform çatısı altında vakıf ve derneklerimizin destekleriyle birçok etkinlik, toplantı, seminer düzenlemek istiyoruz. Yeni projelerle özellikle gençlerimizin ufkunu açacak, milli ve manevi duyguların daha yoğun yaşanacağı çalışmaları hayata geçirmeyi planlıyoruz. Hep birlikte çalışacağız. İlimiz ve ülkemiz için insanlarımız için, dinimiz imanımız için hizmet edeceğiz. Bize verilen emanete sahip çıkarak görevimizi yapacağız" dedi.

Toplantı soru cevap, dilek ve temenniler bölümüyle devam etti. - DENİZLİ