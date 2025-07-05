Gordion Tanıtım Merkezi Açıldı

Polatlılı Bürokratlar ve İş Adamları Derneği (POBİAD), Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde 'Gordion Tanıtım Merkezi' açılışı gerçekleştirildi.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bulunan Frigya'nın başkenti olan antik kent Gordion'u tanıtmak amacıyla POBİAD ve Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde Gordion Tanıtım Merkezi açılışı gerçekleştirildi. Açılışta konuşan POBİAD Genel Başkanı Özcan Temurer "Gordion, Ankara'da turizmin gelişmesi için bir şans. Biliyorsunuz Unesco'ya girdi. Önümüzdeki süreçlerde istiyoruz ki devlet millet el ele, sivil toplum el ele altyapı eksikleri ve birçok şey tamamlanarak, iş ekmek kapısı haline gelmesini istiyoruz. Turizm demek ekmek demek. Biz de bunun için altyapıyı tamamlamak için bu giysileri kazandırdık. Artık bütün müzelerin bütün tanıtım yapılacak çalışmalarda gerekli kurumların emrine, hizmetine sunacağız" dedi.

Ankara'nın turizm açısından çok büyük değerleri olduğunu vurgulayan Temurer, "30 takım modacı Hafize Hanım tarafından, bizim tarafımızdan tasarlandı, hayata geçirildi. O dönemin giysilerini yorumlayarak Ankara'ya kazandırdık. Önümüzdeki süreçlerde de bunun yankıları olacaktır. İstiyoruz ki Ankara sanayii de gelişmiş, tarım da gelişmiş, turizmde de Roma yoluyla Unesco'ya giren Gordion'uyla hak ettiği yeri bulsun. Ankara'da turizm açısından çok büyük değerler var bunları bütün Türkiye'ye haykıralım. Hep birlikte" diye konuştu.

Açılış törenin ardından ise Frigya temalı kıyafet defilesi gerçekleştirildi. - ANKARA