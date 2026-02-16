Görele Belediye Başkan Vekilliğine CHP'li Aysel Uzun Seçildi - Son Dakika
Görele Belediye Başkan Vekilliğine CHP'li Aysel Uzun Seçildi

16.02.2026 16:36  Güncelleme: 17:51
Giresun’un Görele ilçesinde, Belediye Başkanı Hasbi Dede’nin “cinsel taciz” suçlamasıyla tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılması sonrası Belediye Meclisi’nde yapılan başkan vekilliği seçimini CHP’li Meclis Üyesi Aysel Uzun kazandı.

Barış Tüysüz

(GİRESUN) – Giresun'un Görele ilçesinde, Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin "cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılması sonrası Belediye Meclisi'nde yapılan başkan vekilliği seçimini CHP'li Meclis Üyesi Aysel Uzun kazandı.

Görele Belediye Meclisi'nin bugünkü olağanüstü toplantısında başkan vekilliği seçimi basına kapalı olarak gerçekleştirildi. İlk üç turda CHP, AK Parti ve bağımsız adaylar arasında yapılan oylamalarda sonuç alınamadı. Birinci, ikinci ve üçüncü tur oylamalarında CHP adayı 5, AK Parti adayı 4, bağımsız aday ise 2 oy aldı. Bu sonuçların ardından seçim dördüncü tura kaldı.

Üçüncü turda en fazla oyu alan CHP ve AK Parti adayları arasında yapılan dördüncü tur oylamasında CHP adayı Aysel Uzun 6 oy alırken, AK Parti adayı 4 oyda kaldı, bir o geçersiz oldu. Bu sonuçla Görele Belediye Başkan Vekilliği görevine Aysel Uzun seçildi.

"CHP kadın temsiliyetine önem veren bir partidir"

Seçim öncesinde süreci takip etmek üzere Giresun'a gelen CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, yaptığı açıklamada, Görele halkının yerel seçimlerde CHP'ye yönetme yetkisi verdiğini hatırlatarak, "Cumhuriyet Halk Partisi, kadın temsiliyetine geçmişte olduğu gibi bugün de önem vermektedir. Tecrübeli bir kadın arkadaşımızın aday gösterilmesi bu anlayışın sonucudur" dedi.

Tüzün, CHP'den istifa eden iki meclis üyesinin de sandıkta parti adayına destek verdiğini belirterek, "Burada kazanan ya da kaybeden yoktur. Kazanan Görele halkıdır" ifadelerini kullandı. Tüzün ayrıca, Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin yargı sürecinden aklanacağına inandığını söyledi.

"Kaldığımız yerden devam edeceğiz"

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz ise, "Hizmete kaldığımız yerden devam edeceğiz. CHP'li belediyeler olarak örgütlerimizle birlikte çok çalışacağız ve ilk genel seçimde partimizi iktidara taşıyacağız" dedi.

CHP Giresun İl Başkanı Gökhan Şenyürek de Görele halkının 31 Mart seçimlerinde CHP'ye verdiği yetkinin korunduğunu belirterek, "Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilmiş belediye meclis üyelerimiz Görele halkının iradesine sahip çıkmıştır. İlk genel seçimde de CHP iktidara gelecek, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olacaktır" diye konuştu.

"Bu görevi vekaleten yürüteceğiz"

Görele Belediye Başkan Vekilliği görevine seçilen Aysel Uzun ise yaptığı açıklamada, Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin en kısa sürede görevine döneceğine inandığını belirterek, "Biz buraya geçici bir süre için, yalnızca başkan vekili olarak geldik. Arkadaşlarımızla birlikte bu görevi hiçbir sorun çıkarmadan yürüteceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

