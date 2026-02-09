Görele Belediye Başkanı Dede Hakkında Soruşturma... Dede, "Cinsel Taciz" İddiasıyla Yürütülen Soruşturma Kapsamında İfade Verdi

(GİRESUN) – Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, sosyal medya üzerinden bir kişiye "cinsel tacizde bulunduğu" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında savcılığa ifade verdi. Tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Dede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre CHP'li Belediye Başkanı Dede'nin, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Görele Cumhuriyet Savcılığı'nda ifadesi alındı. Savcı, ifade işlemlerinin ardından Dede'yi tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Sulh ceza hakimliği, sorgu sonucunda Dede'nin adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.

Adli kontrol kapsamında Dede'ye yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Öte yandan, Dede'nin sosyal medya hesabını kullanan bazı kişilerin de ifadelerine başvurulduğu belirtildi.

Başkan Hasbi Dede'nin ifadesinde hakkındaki iddiaları reddettiği öğrenildi.

İşlemleri sabaha karşı tamamlanan Dede, adliye çıkışında kendisini bekleyen vatandaşlara, "Hakkımdaki iddialar doğru değil ama sizleri mahcup ettiğim için yine de özür diliyorum. Bundan sonra da güçlü bir şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. Bana verilen görevi namusum ve haysiyetim üzerine bir kez daha yemin ederek sürdüreceğim. Süreci sizlere anlatmaya devam edeceğim. Kimse sahipsiz değildir, Görele sahipsiz değildir; bunu herkes duysun" diye seslendi.