Görele Belediye Başkanı Dede'nin Yargılanmasına Başlandı, Tahliyesine Karar Verildi

12.03.2026 14:28  Güncelleme: 14:58
Giresun'un Görele ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Hasbi Dede, sosyal medya üzerinden 2009 doğumlu bir çocuğa taciz içerikli mesajlar gönderdiği iddiasıyla yargılandığı davanın ilk duruşmasında adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Dava 24 Nisan 2026'ya ertelendi.

Barış Tüysüz

(GİRESUN) - Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin, sosyal medya üzerinden 2009 doğumlu bir çocuğa taciz içerikli mesajlar gönderdiği iddiasıyla yargılanmasına başlandı. Dede'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilirken, dava 24 Nisan'a ertelendi.

Giresun'un Görele ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin, sosyal medya üzerinden 2009 doğumlu bir çocuğa taciz içerikli mesajlar gönderdiği iddiasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde basına ve izleyiciye kapalı görülen duruşmaya, Samsun Kavak S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Hasbi Dede SEGBİS aracılığıyla katıldı. Dede, SEGBİS üzerinden yaptığı savunmada hakkındaki suçlamaları reddetti.

Hakim, ara kararında Hasbi Dede'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi ve davayı 24 Nisan 2026 tarihine erteledi.

İddianamede, 8 Şubat 2026 tarihinde mağdur çocuk ile annesinin Görele İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurarak, Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin Instagram ve WhatsApp üzerinden taciz içerikli mesajlar gönderdiği iddiasıyla şikayetçi oldukları belirtildi.

Soruşturma kapsamında mağdur çocuğa ait cep telefonunun incelendiği, mesajlaşmaların tutanak altına alındığı ve dijital materyallerin Giresun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından teknik incelemeye tabi tutulduğu kaydedilen iddianamede, Dede'nin "elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyordu.

Soruşturma sürecinde tutuklanan Dede, 12 Şubat'ta İçişleri Bakanlığı tarafından belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
