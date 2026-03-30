Görele'de Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Tuana'nın Organları Umut Olacak - Son Dakika
Görele'de Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Tuana'nın Organları Umut Olacak

30.03.2026 18:57  Güncelleme: 19:28
Görevden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede’nin yargılandığı "taciz" davasında "mağdur" olan ve geçen hafta sonu trafik kazasında ağır yaralanarak beyin ölümü gerçekleşen 16 yaşındaki Tuana Elif Gülüşan Torun’un ailesi, kızlarının organlarını bağışlamaya karar verdi.

Barış Tüysüz

(GİRESUN) -

Görevden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin yargılandığı "taciz" davasında "mağdur" olan ve geçen hafta sonu trafik kazasında ağır yaralanarak beyin ölümü gerçekleşen 16 yaşındaki Tuana Elif Gülüşan Torun'un ailesi, kızlarının organlarını bağışlamaya karar verdi.

Görele sahil yolunda meydana gelen kazanın ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Tuana Elif Gülüşan Torun'un beyin ölümünün gerçekleştiği belirtilmişti. Yaşanan acı kaybın ardından aile, kızlarının organlarını bağışlamayı kararlaştırdı.

Baba Ahmet Torun, yaşadıkları süreci ve aldıkları kararı şu sözlerle anlattı:

"Bu süreç devam ediyor. Hukukla ilgili konulara girmek istemiyorum fakat bu tutuksuz yargılama kararı verildiği gece bile kızım birileri tarafından saldırıya uğradı. Bunun haricinde sahte hesaplarla karım ve benimle ilgili iftira kampanyası başlatıldı. Bu insanların yaptıklarını vatandaşlar kendi evlatları üzerinden düşünsün."

Kızım bütün bunlara rağmen hayata tutunmaya çalıştı. Bir gün annesinin belediye sosyal tesislerinde çalıştığı iş yerine gitmek için yola çıktı ve o gece trafik kazası geçirdi. 48 saat içerisinde kızımın cenazesini alıp eve gitmek durumunda kalacağım.

Kızım, beyin ölümü gerçekleştikten sonra hayata gözlerini yumdu. Ama bir başkasının da yaşayabilmesi için organ bağışında bulunmayı düşündük ve bunu uygulamaya soktuk. Şu anda süreç devam ediyor.

Gururluyum böyle bir kıza sahip olduğum için. Kızımın organlarını kullanan insanlar asla boyun eğmesinler, her zaman dik dursunlar. Kötülük yapmayı akıllarına getirmesinler, insanları sevsinler. Ellerine, dillerine ve bellerine sahip olsunlar. Organların kıymetini bilsinler ve mutlu günlerde kullansınlar. Söyleyemediklerimi de yüce Türk halkına havale ediyorum."

Ailenin aldığı bu kararın ardından sağlık ekipleri tarafından organ nakli süreci başlatılırken, Tuana Torun'un organlarının birden fazla hastaya yaşam umudu olması bekleniyor.

Tuana Torun'un hayatını kaybetmesine neden olan sürücü Adem Haşbaş (23) tutuklanmıştı.

Kaza öncesinde sosyal medyada Tuana Elif Gülüşan Torun'un ailesine yönelik tehdit içerikli paylaşımlar yaptığı belirlenen kişilerin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Beyin Ölümü, Hasbi Dede, Trafik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Görele'de Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Tuana'nın Organları Umut Olacak - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
18:57
SON DAKİKA: Görele'de Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Tuana'nın Organları Umut Olacak - Son Dakika
