Göreme'deki çökmede 3 kişi öldü, riskli kayalar iş makinesiyle temizleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Göreme'deki çökmede 3 kişi öldü, riskli kayalar iş makinesiyle temizleniyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Göreme\'deki çökmede 3 kişi öldü, riskli kayalar iş makinesiyle temizleniyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Göreme\'deki çökmede 3 kişi öldü, riskli kayalar iş makinesiyle temizleniyor
Haber Videosu

Nevşehir'in Göreme beldesinde dün meydana gelen kaya çökmesinde 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Çökme alanı çevresinde düşme riski taşıyan kaya parçaları iş makinesiyle kontrollü temizleniyor.

Nevşehir'in Göreme beldesinde dün meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı kaya çökmesinin ardından bölgede temizlik çalışmaları başladı. Yapılan incelemelerin ardından çevrede tehlike oluşturan ve düşme riski taşıyan kaya parçaları, iş makinesi yardımıyla kontrollü şekilde temizleniyor.

Göreme'de dün yaşanan peribacası çökmesinin ardından ilgili ekipler bölgede incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde, çökme alanının çevresinde düşme riski taşıyan kaya parçaları tespit edildi. İncelemelerin tamamlanmasının ardından bölgede temizlik ve güvenlik çalışması başlatıldı.

Geniş güvenlik önlemleri alındı

İş makinesi yardımıyla yürütülen çalışmalarda, tehlike oluşturan kaya parçaları kontrollü şekilde kaldırılıyor. Çalışmalar sırasında çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, AFAD, Kapadokya Alan Başkanlığı ve jandarma ekipleri de bölgede hazır bulundu.

Ekiplerin koordinasyonunda sürdürülen çalışmalarla, yeni kaya düşmesi risklerinin önüne geçilmesi ve çevre güvenliğinin sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: İHA
NevşehirGöremeGüncelYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eşini sevgilisiyle yatakta bastı Çocuklarının gözü önünde öldürdü Eşini sevgilisiyle yatakta bastı! Çocuklarının gözü önünde öldürdü
Alman otomotiv devi, Türkiye’de otomobil üretecek Alman otomotiv devi, Türkiye'de otomobil üretecek
Altın yatırımcısı şokta Kimse bu kadarını beklemiyordu Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu
Yangını söndürmeye geldiler, yaptıkları pes dedirtti Yangını söndürmeye geldiler, yaptıkları pes dedirtti
Neler yapmış neler Güllü’nün kızı Tuğyan’ın olay görüntüleri Neler yapmış neler! Güllü'nün kızı Tuğyan'ın olay görüntüleri
Ronaldo’dan 15 dakikada hat-trick İşte tarihi hedefe kalan gol sayısı Ronaldo'dan 15 dakikada hat-trick! İşte tarihi hedefe kalan gol sayısı
TDT Liderler Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan net mesaj: Türk ailesinde ayrılığa yer yok TDT Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Türk ailesinde ayrılığa yer yok
Ne yaptın sen Mert Müldür Fener taraftarı deli oldu Ne yaptın sen Mert Müldür? Fener taraftarı deli oldu
12:45
Ne kira ne de gıda fiyatları İşte vatandaşa göre ekonominin en önemli sorunu
Ne kira ne de gıda fiyatları! İşte vatandaşa göre ekonominin en önemli sorunu
12:16
Türkiye, Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanlığını Azerbaycan’dan devraldı
Türkiye, Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanlığını Azerbaycan'dan devraldı
12:08
Tümör haberini aldı, 2 gün sonra tarih yazdı
Tümör haberini aldı, 2 gün sonra tarih yazdı
11:37
Sınıf öğretmenliğinde değişiklik masada Bakan Tekin: Öğretmenler istemezse vazgeçilecek
Sınıf öğretmenliğinde değişiklik masada! Bakan Tekin: Öğretmenler istemezse vazgeçilecek
11:36
Trafik denetiminde yeni dönem Radarı fark edince frene basmak yetmeyecek
Trafik denetiminde yeni dönem! Radarı fark edince frene basmak yetmeyecek
11:10
İstanbul’da okul önünde silahlı kavga Bekçi, veliyi vurdu
İstanbul'da okul önünde silahlı kavga! Bekçi, veliyi vurdu
10:42
TDT Liderler Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan net mesaj: Türk ailesinde ayrılığa yer yok
TDT Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Türk ailesinde ayrılığa yer yok
10:30
Neler yapmış neler Güllü’nün kızı Tuğyan’ın olay görüntüleri
Neler yapmış neler! Güllü'nün kızı Tuğyan'ın olay görüntüleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2026 12:58:27. #7.12#
SON DAKİKA: Göreme'deki çökmede 3 kişi öldü, riskli kayalar iş makinesiyle temizleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android