Alkollü sürücüye çarpan polis memuru şehit oldu

21.01.2026 15:53  Güncelleme: 15:55
Diyarbakır'da geçen yıl alkollü sürücünün aracıyla çarpması sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Fatih Oral, memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Diyarbakır'da geçen yıl alkollü sürücünün aracıyla çarpması sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Fatih Oral, memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde geçen yıl 19 Haziran'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik uygulaması yapan polis ekipleri, A.Ş.'nin kullandığı 55 AIG 71 plakalı otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle uygulamada görevli Fatih Oral'a (46) çarparak ağır yaraladı. Yaralanan polis memuru, ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü A.Ş.'nin 2,34 promil alkollü olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaralı polis ise Diyarbakır'dan ilk Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne buradan da Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin palyatif bölümüne sevk edildi. Tedavisi palyatif bölümünde süren Oral, hastanenin yapımı tamamlanan Aydın Şehir Hastanesi'ne taşınması üzerine Çine Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis memuru, Çine'de tedavi gördüğü hastanede şehit düştü. Fatih Oral'ın naaşı, merkez Selçuklu ilçesinde bulunan Hocacihan Tatbikat Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hocacihan Mezarlığı'nda dualarla toprağa verildi.

Cenazeye Oral'ın ailesi ve yakınları ile İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, Vali Yardımcısı Aydın Erdoğan, Vali Yardımcısı Yavuz Güner, Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Murat Koru, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. - KONYA

