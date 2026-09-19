Görevden alınan Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek veda programında Başarı Belgesi aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Görevden alınan Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek veda programında Başarı Belgesi aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Görevden alınan Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek veda programında Başarı Belgesi aldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik İl Müftülüğü personelinin katılımıyla, görevden alınan İl Müftüsü Ahmet Dilek için veda programı düzenlendi. Programda din hizmetleri ve kurumsal çalışmaları ele alınan Dilek'e, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer Başarı Belgesi takdim etti.

Görevden alınan Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek için veda programı düzenlendi.

Bilecik İl Müftülüğü personelinin katılımıyla düzenlenen programa, İl Müftü Yardımcısı, Şube Müdürü, imam-hatipler ve müftülük personeli katıldı. Samimi bir atmosferde gerçekleştirilen programda, Ahmet Dilek'in Bilecik'te görev yaptığı süre boyunca yürüttüğü din hizmetleri ve kurumsal çalışmalar ele alındı. Konuşmalarda Dilek'in çalışma disiplini, özverili hizmet anlayışı ve kurum içi iletişime verdiği önem vurgulanarak yeni görevinde başarı dilekleri iletildi.

Ahmet Dilek, "Bilecik'te görev yaptığım süre boyunca siz kıymetli çalışma arkadaşlarımla birlikte din hizmetlerinin en güzel şekilde yürütülmesi için gayret ettik. Bu süreçte ortaya koyduğunuz özveri, gayret ve samimiyet için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Birlikte geçirdiğimiz zamanı ve güzel hatıralarımızı daima kıymetle hatırlayacağım. Rabbim hepinizin hizmetlerini bereketli kılsın ve çalışmalarınızda muvaffakiyetler versin" dedi.

Öte yandan, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer tarafından, Bilecik'te görev yaptığı süre boyunca yürüttüğü hizmetler ve gösterdiği gayret dolayısıyla İl Müftüsü Ahmet Dilek'e Başarı Belgesi takdim edildi.

Program Ahmet Dilek'e günün anısına hediye takdim edilmesi ile sona erdi.

Kaynak: İHA
Bilecik ValiliğiFaik Oktay SözerAhmet DilekBilecikGüncelYerelYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İtalya’da şiddetli yağış nedeniyle Uffizi Galerisi’ni su bastı İtalya'da şiddetli yağış nedeniyle Uffizi Galerisi'ni su bastı
Vay be Icardi Durdu durdu turnayı gözünden vurdu Vay be Icardi! Durdu durdu turnayı gözünden vurdu
Eskişehir’de yakalanan hükümlünün 9 yıldır arandığı ortaya çıktı: Hakkında 3 ayrı karar var Eskişehir'de yakalanan hükümlünün 9 yıldır arandığı ortaya çıktı: Hakkında 3 ayrı karar var
Konserinde tacize uğramıştı Demet Akalın sessizliğini bozdu Konserinde tacize uğramıştı! Demet Akalın sessizliğini bozdu
BAE basını, Türkiye ve İsrail ordularını karşılaştırdı İşte çıkan sonuç BAE basını, Türkiye ve İsrail ordularını karşılaştırdı! İşte çıkan sonuç
21 yaşında bacağını yitiren gazi yeniden yürüyor Fatih Özdemir Tokat’ta gençlerle projeler üretiyor 21 yaşında bacağını yitiren gazi yeniden yürüyor! Fatih Özdemir Tokat'ta gençlerle projeler üretiyor
11:30
Ara tatiller kaldırılıyor mu Bakan Tekin, tartışmalara son noktayı koydu
Ara tatiller kaldırılıyor mu? Bakan Tekin, tartışmalara son noktayı koydu
11:17
Düğmeye basıldı TFF’den hakem tartışmalarını bitirecek hamle
Düğmeye basıldı! TFF'den hakem tartışmalarını bitirecek hamle
10:16
Kozinoğlu soruşturmasında dönemin Silivri başsavcısı ve cezaevi savcısı tutuklandı
Kozinoğlu soruşturmasında dönemin Silivri başsavcısı ve cezaevi savcısı tutuklandı
09:48
İsrail’i tedirgin eden Türk En büyük hayali Netanyahu’yu tutuklatmak
İsrail'i tedirgin eden Türk! En büyük hayali Netanyahu'yu tutuklatmak
09:35
Görüntü Türkiye’den İzleyenler ikiye bölündü
Görüntü Türkiye'den! İzleyenler ikiye bölündü
09:17
2 ilimiz şiddetli yağışa teslim Hayat durma noktasına geldi
2 ilimiz şiddetli yağışa teslim! Hayat durma noktasına geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2026 11:39:28. #.0.3#
SON DAKİKA: Görevden alınan Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek veda programında Başarı Belgesi aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement