Görevden Uzaklaştırılan Yahşihan Belediye Başkanı Sungur, 6 Yıl 8 Ay Hapis Cezasına Çarptırıldı
Görevden Uzaklaştırılan Yahşihan Belediye Başkanı Sungur, 6 Yıl 8 Ay Hapis Cezasına Çarptırıldı

30.04.2026 18:11  Güncelleme: 19:16
(KIRIKKALE) - Geçici olarak görevden uzaklaştırılan Kırıkkale Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur, "icbar yoluyla irtikap" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanıklardan Ahmet Sungur, C.Y., O.U., U.B., S.A., Y.N.Y., M.S., D.A. ve Z.Ç. ile avukatları katıldı. Sanıklardan Ö.B. ve E.Y. ise duruşmaya katılmadı. Sanık Ahmet Sungur savunmasında suçlamaları kabul etmeyerek beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, Belediye Başkanı Ahmet Sungur, Belediye Başkan Yardımcısı C.Y., imar müdürü S.A. ve iş insanı U.B.'yi "icbar yoluyla irtikap" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Aynı suçtan yargılanan belediye çalışanı Y.N.Y. ise 3 yıl 4 ay hapis cezası aldı. Diğer 6 sanık hakkında ise beraat kararı verildi.

Ahmet Sungur, 23 Eylül 2025'te İçişleri Bakanlığı'nca geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Kaynak: ANKA

Yerel, Son Dakika

