Görevi Başında Öldürülen Dr. Karakaya, Kadıköy'de Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Görevi Başında Öldürülen Dr. Karakaya, Kadıköy'de Anıldı

07.07.2022 15:39

Konya’da görev yaptığı hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya için Kadıköy Belediyesi Dr. Rana Beşe Sağlık Polikliniği’nde anma töreni düzenlendi.

Konya'da görev yaptığı hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya için Kadıköy Belediyesi Dr. Rana Beşe Sağlık Polikliniği'nde anma töreni düzenlendi.

Konya Şehir Hastanesi'nde görevi başında öldürülen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Emre Karakaya için Kadıköy Belediyesi Dr. Rana Beşe Sağlık Polikliniği'nde önünde anma töreni düzenledi. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, hastane yönetimi, doktorlar ve sağlık çalışanlarının yaptığı anma törenine katılarak destek verdi.

Poliklinik bahçesinde yapılan anma töreninde Uzm. Dr. Ekrem Karakaya için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Saygı duruşundan sonra kısa bir konuşma yapan Kadıköy Belediyesi Dr. Rana Beşe Sağlık Polikliniği Başhekimi Cenk Volkan Karalök, "Konya'da bir evlat bir baba bir doktor bir sağlık neferini kaybettik. Bu düzenin böyle gitmemesi artık her şeyin yoluna girmesi,  güzel günlerin gelmesi için biz burada sağlık hizmeti vermeye devam ediyoruz. Ama bunların artık bir sonunun geldiğini de artık görmek istiyoruz. Eksiliyoruz" dedi.

YORUMLAR
500
Konya'daki silahlı saldırıda doktorun öldürülmesine Gaziantep ve Şanlıurfa'dan tepki Konya'daki silahlı saldırıda doktorun öldürülmesine Gaziantep ve Şanlıurfa'dan tepki Son dakika haberi | ESKİŞEHİR'DE SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÖLDÜRÜLEN DOKTOR İÇİN YÜRÜDÜ Son dakika haberi | ESKİŞEHİR'DE SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÖLDÜRÜLEN DOKTOR İÇİN YÜRÜDÜ
Kaynak: ANKA

Kadıköy Belediyesi, Ekrem Karakaya, Kadıköy, Konya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Görevi Başında Öldürülen Dr. Karakaya, Kadıköy'de Anıldı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
15:45 Demir Yumruk Operasyonu kapsamında, Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Hulusi Belgü tutuklandı!
15:38 Galatasaray'ın transfer hamleleri sonrası Fenerbahçe taraftarı kazan kaldırdı: Sözünü tut Ali Koç!
15:34 Başarılı oyuncu Nejat İşler, istediği Cumhurbaşkanı adaylarını sıraladı! Listenin son ismi Selahattin Demirtaş
15:26 Saddam'dan kaçan Kürt asıllı Nadhim Zahawi, İngiltere'de Hazine Bakanı olarak atandı
15:17 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya Doktor Ekrem Karakaya'nın cenazesinde tepki
15:07 Turabi, "Şampiyon yapmak isteyeceği son kişi bendim" dedi, Demet Akalın deliye döndü: İnanılmaz
15:07 Fenerbahçe'nin resmi Instagram hesabına erişim kapatıldı! Taraftarlar ne olduğunu merakla bekliyor
14:40 Fenerbahçe'nin "5 yıldızlı" paylaşımı sonrası Galatasaray harekete geçti: TFF talimatları uyarınca gerekli yaptırımlar uygulanmalıdır
14:40 Sağlıkçıların eylemini engellemek isteyen polis biber gazından etkilenince, alandaki doktorlar müdahale etti
14:37 İngiltere'de siyasi deprem! 50'ye yakın hükümet görevlisinden sonra istifa zincirine Başbakan Boris Johnson da eklendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 15:56:21. #1.13#
SON DAKİKA: Görevi Başında Öldürülen Dr. Karakaya, Kadıköy'de Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement