Görkem Efe için Umut Balonları Buluşması

Haber: Gökdeniz CAN

(ISPARTA) - DMD hastası Görkem Efe Şengün için yürütülen yardım kampanyasının tamamlanmasının ardından Isparta'da düzenlenen "Umut Balonları Buluşması"nda yüzlerce balon gökyüzüne bırakıldı. Şengün ailesi, destek veren herkese teşekkür etti.

Isparta'da Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası Görkem Efe Şengün için başlatılan yardım kampanyasının başarıyla tamamlanmasının ardından "Umut Balonları Buluşması" düzenlendi. Kampanyanın yüzde 100'e ulaşmasının ardından gerçekleştirilen etkinlikte yüzlerce umut balonu gökyüzüne bırakıldı.

Isparta Valiliği arkasındaki alanda düzenlenen programa il protokolünden isimler, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda Görkem Efe ve ailesi için dualar edildi. Şengün ailesi ile etkinliğe katılan vatandaşlar tarafından yüzlerce umut balonu gökyüzüne bırakıldı. Etkinlikte konuşan Görkem Efe'nin babası Alper Şengün, kampanya süresince kendilerine destek veren herkese teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Evladımız DMD hastası. Isparta'dan çıktığımız bu yolda bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Görkem Efe başardı. Yüzde yüz oldu. Bu zorlu süreçte Isparta hiçbir zaman evladını yalnız bırakmadı. Kampanyamızın tamamlanması için herkesin emeği vardı. Bu emekler sayesinde yüzde yüz oldu ve başardık. Bugün mutlu günümüz. Görkem Efe'nin ilacının parası toplandı. Yurt dışından gelecek bilgiler doğrultusunda en kısa sürede giderek ilacını alacak. O süreçte de dualarınızı bekliyoruz. Rabb'im ilacını şifa eylesin.

Bu süreçte bizimle olan, hiçbir zaman desteğini esirgemeyen tüm vatandaşlarımıza, Türkiye'nin dört bir yanındaki herkese teşekkür ediyorum. İnşallah Görkem Efe eski günlerinden daha sağlıklı olacak. Bugün de güzel dilekler ve dualarla umut balonlarımızı gökyüzüne bırakacağız. Bundan sonra hiçbir evladımız bu hastalıkla mücadele etmek zorunda kalmasın. Tedavi bekleyen tüm çocuklarımıza Rabb'im acil şifalar versin. Bir an önce ilaçlarına kavuşarak sağlıklarına yeniden kavuşmalarını diliyoruz."