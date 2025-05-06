Görme Engelli Avcıoğlu, Evliya Çelebi'nin Yolunda - Son Dakika
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Görme Engelli Avcıoğlu, Evliya Çelebi'nin Yolunda

Görme engelli Güngör Avcıoğlu, 'Ama Gezgin' projesiyle dünyayı dolaşmayı hedefliyor.

06.05.2025 17:51
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Görme engelli gezgin, Evliya Çelebi'nin yolundan gitmek istiyor

Görme engelli Güngör Avcıoğlu, Dünya'da ilk olan "Ama Gezgin" olmayı planlıyor

KÜTAHYA - Kütahyalı televizyoncu ve gazeteci görme engelli Güngör Avcıoğlu, Dünya'da ilk olan "Ama Gezgin" olmayı planlıyor.

Uzun yıllardır engellilere örnek olmak için gazetelerde köşe yazarlığı, radyoculuk, televizyonculuk ve gazetecilik yapan Avcıoğlu, aynı zamanda engellilere cesaret verebilmek için konferanslar veriyor. Kütahyalı olan Güngör Avcıoğlu, Evliya Çelebi'nin yolundan gideceğini belirtti. Avcıoğlu, "Yaşamım boyunca engellilere örnek olmaya çalıştım. Bu çerçevede gazetecilik, televizyonculuk, radyoculuk ile aktif gazetecilik yaptım.2009 yılından beri gazetelerde köşe yazarlığı yapıyorum. Görme engelli birinin medyanın tüm kollarında çalışabileceğini ispatlamaya çalıştım. Önümüzdeki günlerde yollara çıkarak görme engelli bir gezgin olmayı planlıyorum. Yaşadığım ilçe Simav'dan başlayarak, bütün dünyayı karış karış dolaşmak, dolaşırken de, takipçilerime gezdiğim yerlerden bilgiler aktaracağım. Kütahyalı gezgin Evliya Çelebinin yolundan gideceğim" dedi.

Engellilerin isterse her şeyi yapabileceğini belirten Avcıoğlu, asıl amacım görme engelli birinin seyyah da olabileceğini tüm dünyaya ispatlama olduğunu anlattı. Gelecek nesillerinde faydalanacağı bir eser oluşturacağını belirten görme engelli Güngör Avcıoğlu, "En sonunda da, tüm gezdiğim yerlerin videolarının çözümünü yaparak, o bilgileri kitapta toplayacağım. Bunun için, sosyal medyada "Ama Seyyah" hesapları açıldı. Sizlerde bu hesapları takip ederek bana destek olabilirsiniz. Yaptığım araştırmalara göre, ülkemizde ve dünyada daha önce gezginlik yapmış görme engelli biri yok. İnşallah sizlerin dua ve destekleriyle bunu ben başaracağım" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Görme Engelli Avcıoğlu, Evliya Çelebi'nin Yolunda - Son Dakika

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