Görme engelli bireylerden öğrencilere 'empati' anlatımı - Son Dakika

Aydın genelinde bin 67 görme engelli birey için kapsamlı çalışmalar yürüten Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi, ortaokul öğrencilerini ağırladı.

Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi'ni ziyaret eden Efeler Ortaokulu 7. sınıf öğrencileri görme engelli bireylerin sıkıntıları ve onlara nasıl yaklaşılması gerektiği konusunda bilgi sahibi oldu.

Öğrencilerin ziyaretleri konusunda memnuniyetini dile getiren Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen ise öğrencilere 'empati' kavramının önemini ve görme engelli bireylere nasıl kırmadan yaklaşılabileceği konusunda kısa bir bilgi verdi. Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da yaşayan engelli bireylerin yaşadığı sıkıntıların da anlatıldığı ziyaret sonunda öğrencilerde farkındalık oluşturuldu.

Geleceğin mimarı olan gençlerin kendilerini unutmayarak ziyaret ettikleri için teşekkür eden Başkan Özen; "Geleceğimiz olan çocuklarımızda, engelli bireylere karşı empatiyi aşılayarak farkındalık oluşturabilmeliyiz. Bugünkü ziyaret bizleri oldukça mutlu etti ve öğrencilerimizle güzel bir gün geçirdik. Onlara, empati kurmalarının önemini ve görme engelli bir bireyi kırmadan nasıl yaklaşılması gerektiği hakkında bilgiler verdik. Ziyareti gerçekleştiren tüm öğrencilerimiz, idarecilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Ziyaret sonrasında sazını eline alan öğrencilerin öğretmeni ve aynı zamanda Engelsiz Sanat Topluluğu Yönetmeni Ayhan Utlu, tarafından mini bir konser verildi. - AYDIN