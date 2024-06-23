Görme engelli çiftçi koyunlarıyla bağlama çalarken renkli görüntüler oluşturuyor - Son Dakika
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Görme engelli çiftçi koyunlarıyla bağlama çalarken renkli görüntüler oluşturuyor

Görme engelli çiftçi koyunlarıyla bağlama çalarken renkli görüntüler oluşturuyor

Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde yaşayan yüzde 100 görme engelli çiftçi Doğan Yurt, koyunlarıyla birlikte bağlama çalarken ortaya renkli görüntüler çıkartıyor. Yurt, koyunların kendisine eşlik ettiğini ve türküye 'meleyerek' yanıt verdiklerini söylüyor. Bu farklı yöntemle eğlenen Yurt, koyunlarıyla birlikte müzik yapmanın keyfini yaşıyor.

23.06.2024 11:09
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Çankırı'da yüzde 100 görme engelli çiftçinin bağlama çalarken koyunlarının eşlik etmesi renkli görüntüler ortaya çıkartıyor.

Çankırı'nın Kızılırmak ilçesine bağlı Kahyalı köyünde çiftçilik yapan yüzde yüz görme engelli Doğan Yurt, Ankara'da aldığı koro eğitiminin anısını koyunları ile yaşatıyor. Aklına koyunları ile koro yapmak gelen çiftçinin söylediği türküye kuzular 'meleyerek' eşlik ediyor. Köyde hayvanlarla vakit geçirmek için bulduğu farklı yöntemle eğlenen Yurt, kendisinin "me" sesinin çıkardığında koyunların da eşlik ettiğini ifade etti.

"Ben çaldım, onlar söyledi"

Koyunların kendisine eşlik ettiğini söyleyen Çiftçi Doğan Yurt, "Türk halk müziğine çok meraklı olduğum için çeşitli korolarda bulundum. Yalnız köyde yapacağım bir şey yok diye araştırma içerisine girdim. Koyunların da kuzulama zamanıydı, onlarla yapmak istedim. Sazı elime aldım, içlerine oturdum. Ben çaldım, onlar söyledi. 'Aman mor koyun me'ler gelir' derken, 'me' dediğim zaman onlar da sanki beni dinliyormuş, anlıyormuş gibi 'me' diye eşlik etti. Ortaya da çok güzel bir görüntü çıktı" dedi. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Görme engelli çiftçi koyunlarıyla bağlama çalarken renkli görüntüler oluşturuyor - Son Dakika

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