Görme Engelli Gençler Ankara'da Buluştu - Son Dakika
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Görme Engelli Gençler Ankara'da Buluştu

Görme Engelli Gençler Ankara\'da Buluştu

Altı Nokta Körler Derneği Gençlik Meclisi, Ankara'da konser ve Anıtkabir ziyareti gerçekleştirdi.

18.05.2025 12:38
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Altı Nokta Körler Derneği Gençlik Meclisi üyeleri, Ankara'da düzenlenen iki günlük programda bir araya gelerek bir dizi etkinlik gerçekleştirdi.

Programın ilk gününde Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen görme engelli gençler, Altı Nokta Körler Derneği Ankara Şubesi tarafından organize edilen "Türküler Engel Tanımaz" adlı konsere katıldı. Renkli görüntülere sahne olan konser, gençler arasında kaynaşmayı sağladı.

İkinci gün ise anlamlı bir ziyaretle başladı. Gençlik Meclisi üyeleri, Anıtkabir'i ziyaret ederek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda saygı duruşunda bulundu. Ziyaretin ardından gerçekleştirilen Gençlik Meclisi toplantısında yürütme kurulu seçimleri yapıldı.

Toplantıda konuşan Kütahyalı Altı Nokta Körler Derneği Gençlik ve Spordan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Barış, 11 yıllık hayalini gerçekleştirdiğini belirterek, "Gençlerimizi Ankara'da bir araya getirerek böyle bir toplantıyı düzenlemek benim için büyük bir gurur. Hep birlikte güzel projelere imza atacağımıza inanıyorum. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Genel Başkanımız Yusuf Dugan'a ve yönetim kurulumuza teşekkür ederim" dedi. Barış, gençliğe olan inancını da "Gençler bir toplumun bugünü ve yarınıdır. Sizler de derneğimizin yarınısınız" sözleriyle vurguladı.

Altı Nokta Körler Derneği Genel Başkanı Yusuf Dugan da, gençlerin genel merkezde ağırlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Gençlik Meclisi'nin İsmail Barış'ın öncülüğünde önemli çalışmalara imza atacağına inanıyoruz. Desteğimiz her zaman sizlerle" ifadelerini kullandı.

Etkinlik kapsamında Altı Nokta Körler Derneği Genel Sekreteri Avukat Suha Sağlam ise derneğin tarihçesi, temel ilkeleri ve engelli mücadelesindeki yeri hakkında bilgilendirici bir sunum yaptı.

Toplantı, yürütme kurulu üyelerinin belirlenmesinin ardından dilek, temenni ve görüşlerin paylaşılmasıyla sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Görme Engelli Gençler Ankara'da Buluştu - Son Dakika

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