Görme Engelli Öğretmen Masallarda Engellilerin Yanlış Temsil Edilmesine Karşı Kitap Yazdı - Son Dakika
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Görme Engelli Öğretmen Masallarda Engellilerin Yanlış Temsil Edilmesine Karşı Kitap Yazdı

Görme Engelli Öğretmen Masallarda Engellilerin Yanlış Temsil Edilmesine Karşı Kitap Yazdı

Sivas'ta yaşayan görme engelli Selman Devecioğlu, Avrupa'da masallarda engellilerin kötü karakterli kişiler olarak gösterilmesine üzülüp, bu yanlışı düzeltmek için görme engeline rağmen kitap yazdı.

09.02.2024 12:56  Güncelleme: 13:31
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Sivas'ta yaşayan görme engelli Selman Devecioğlu, Avrupa'da masallarda engellilerin kötü karakterli kişiler olarak gösterilmesine üzülüp, bu yanlışı düzeltmek için görme engeline rağmen kitap yazdı.

Sivas'ta yaşayan öğretmen Selman Devecioğlu doğuştan görme engeli olmasına rağmen azmiyle dikkat çekiyor. Görme engeline rağmen kolları sıvayan Devecioğlu, çıkardığı kitaplarla da adından söz ettiriyor. Öğretmenliğin yanı sıra yazarlıkta yapan Devecioğlu, Avrupa'da masallarda engelli vatandaşların kötü karakterli olarak yansıtılmasına kızarak görme engeline rağmen bu yanlışı düzelten bir kitap yazdı. Bilgisayar kurulan bir program sayesinde yazdığı masal kitaplarında milli değerleri ön plana çıkaran Devecioğlu, "Engelliler masallarda çok farklı anlatılıyor, Avrupa masallarında engelliler cadı, öcü gibi gösteriliyor. Bizde dedik ki kendi masallarımızı kendimiz yazalım dedik ve masal dergimizi çıkarmaya başladık. Şuanda ise 'Komşumuz Hızır amca', 'Ramazanı gördüm' masal kitapları çıktı. Çocuklara bunları anlatalım dedik, bu kitaplarımızı önce çıkardık. Şuanda hazırlanan bir kitabımız daha var" dedi.

"Avrupa masallarında engelliler cadı, öcü gibi gösteriliyor"

Avrupa masallarında engellileri kötü gösterdiklerini belirten Selman Devecioğlu, "İşitme engelli bir arkadaşımla beraber hem görme hem de işitme engelli insanların maceralarını anlatan bir kitabı belediyenin destekleriyle çıkardım. Ardından kendi imkanlarımla çıkardığım 'Beni gördüğünüz yerdeyim' isimli kitabımı çıkardım. Bu kitap da görme engelli bireyleri anlattığımız bir kitap oldu. Engelliler masallarda çok farklı anlatılıyor, Avrupa masallarında engelliler cadı, öcü gibi gösteriliyor. Bizde dedik ki kendi masallarımızı kendimiz yazalım dedik ve masal dergimizi çıkarmaya başladık. Şuanda ise 'Komşumuz Hızır amca', 'Ramazanı gördüm' masal kitapları çıktı. Çocuklara bunları anlatalım dedik, bu kitaplarımızı önce çıkardık. Şuanda hazırlanan bir kitabımız daha var. toplamda 8 kitabımız raflarda yerini alacak. Bizler normalde masalları yazarken, mesela Hansel ve Gretel masallarında cadı kör bir kişi olarak gösteriliyor. Bu durum neden böyle, neden şekilde bir masal anlayışımız var. 1970 yılına kadar Türkiye'mizde Yeşilçam sinemasına baktığımızda engelliler yardıma muhtaç, başkası olmadan bir şey yapamayan zavallı gibi anlatılmış. Şuanda engelli bireyler öğretmen, avukat, hakim olabiliyor. Bunlar istenince bir şeylerin yapılabileceğini gösteriyor" dedi.

"Bilgisayarlarımızın sayesinde masallarımızı da rahatlıkla yazabiliyoruz"

Türkiye'nin engellilere olan bakışının 21. yüzyılda değiştiği belirten Devecioğlu, "2000 yılından sonra biz bu kabuğu kırdık ve engelliler iyi anlatılmaya başlandı. Şuanda yazdığımız iki kitabımızda engellilere dair bir imaj bulunmuyor. Bu masallarla bir engelli vatandaşın yazarlık yapabileceğini göstermiş olduk. Doğuştan engelliyim, ilkokulu Niğde ilindi okudum. Aslen Konyalıyım, Sivas'ta evlilik yaptım. Doğuştan görme engelli olduğum için bastonumuzla yönümüzü buluyoruz, yazı yazarken bilgisayardan yararlanıyoruz. Kısaca rahatlıkla kendi ayaklarımızın üzerinde durabiliyoruz. Görme engelliler kabartma olarak bilinen yazı dilini kullanır ama kabartma yazıdan daha çok ben bilgisayarı kullanıyorum. Bizler de her şeyimizi yaparken bilgisayardan yararlanıyoruz. Bilgisayarlarımızın konuşması sayesinde masallarımızı da rahatlıkla yazabiliyoruz. Nokta ve virgül hataları olabiliyor, onlar düzeltiyor" şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Görme Engelli Öğretmen Masallarda Engellilerin Yanlış Temsil Edilmesine Karşı Kitap Yazdı - Son Dakika


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