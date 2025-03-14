Görme Engelli Taklidi Yapan Dilencinin Üzerinden 32 Bin TL Çıktı - Son Dakika
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Yerel

Görme Engelli Taklidi Yapan Dilencinin Üzerinden 32 Bin TL Çıktı

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Eskişehir'de görme engelli taklidi yapan bir dilenci, zabıta ekipleri tarafından yakalandı ve üzerinde 32 bin 15 TL nakit para bulundu. Zabıta ekipleri, bu tür durumlara karşı halkı uyararak denetimlerin arttırılacağını duyurdu.

14.03.2025 11:51  Güncelleme: 11:57
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Görme engelli taklidi yapan dilencinin üzerinden 32 bin 15 TL çıktı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de zabıta ekiplerince yakalanan ve görme engelli taklidi yaptığı belirlenen bir dilencinin üzerinden 32 bin 15 TL nakit para ele geçirildi.

Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Hamamyolu Caddesi Çarşı Camii önünde dilencilik yapan bir kişiyi yakaladı. Yapılan kontrollerde, dilencinin İzmir'den geldiği ve farklı şehirlerde dilencilik yaptığı tespit edildi. Çarşı Zabıta Amirliği'nde üst araması yapılan dilencinin üzerinde tam 32 bin 15 TL bulundu. Olay, hem zabıta ekiplerini hem de çevredeki vatandaşları hayrete düşürdü. Bahse konu dilencinin halktan para toplamak amacıyla görme engelli taklidi yaptığı öğrenildi.

Zabıta Müdürlüğü'nden vatandaşlara uyarı

Şahsın halkın duygularını sömürerek haksız kazanç sağladığını belirten zabıta ekipleri, vatandaşlara bu tür durumlara karşı dikkatli olmaları ve şüpheli gördükleri kişileri yetkililere bildirmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, dilencilik faaliyetlerine karşı mücadelenin süreceğini vurguladı. Özellikle diğer büyük şehirlerden Eskişehir'e gelerek dilencilik yapan kişilere yönelik denetimlerin artırılacağını ifade eden yetkililer, vatandaşların duygularını istismar eden kişilere karşı daha bilinçli olunması gerektiğini belirtti.

Kaynak: İHA

Eskişehir, Politika, 3-sayfa, Ekonomi, Zabıta, Hukuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Görme Engelli Taklidi Yapan Dilencinin Üzerinden 32 Bin TL Çıktı - Son Dakika

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