Görme engelli Umut, Aşık Veysel\'in yolundan gidiyor

Gaziantep'te karanlık dünyasını müzikle aydınlatan görme engelli öğrenci Umut Geçili, başarılarıyla göz dolduruyor.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki doğuştan görme engelli Umut Geçili, ilkokula başladığı yıllardan itibaren müziğe ve çalgı aleti olarak da bağlamaya ilgi duymaya başladı. Ailesinin de desteğiyle küçük yaştan itibaren bağlama çalmaya başlayan Geçili, çocukluğundan beri müzikle iç içe bir hayat sürüyor.

Bilgisayardan dinlediği Aşık Veysel türküleri ile müziğe merak salan ve Aşık Veysel'in de görme engelli olmasına rağmen bağlama çalmasını merak eden Geçili, kendini geliştirmeye başladı.

Aşık Veysel'in izinden gidiyor

Gaziantep Ticaret Odası Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi 3'üncü sınıf öğrencisi Geçili için müzik yalnızca bir hobi değil, aynı zamanda hayatının da en güçlü ilham kaynağı olarak öne çıkıyor. Bağlama alanında kendini geliştirmek isteyen Geçili, ünlü halk ozanı Aşık Veysel'in izinden gidiyor.

Aşık Veysel'i dinleyerek ilham alıp müzik alanında ilerlemek için geçen yıl Şahinbey Belediyesi Konservatuvarı'ndaki müzik kurslarına katılan Geçili, düzenli olarak katıldığı kursta eğitmeni Gökhan Aktaş'tan eğitim alıyor.

Ünlü halk ozanı Aşık Veysel'i örnek alan ve görme engeline rağmen büyük bir istek ve azimle bağlama çalan Geçili, görmeden, tamamen dokunarak ve hissederek öğreniyor. Kısa sürede önemli bir gelişim kaydeden, azmi ve başarısıyla dikkat çeken genç Geçili, Aşık Veysel'in ve diğer halk ozanlarının türkülerini de söylüyor.

Karanlık dünyasını müzikle aydınlatıyor

Müziğe olan tutkusu sayesinde engelleri aşan Geçili, hem Şahinbey Belediyesi Konservatuvarı'ndaki eğitmenin hem okuldaki öğretmenlerinin hem de okul arkadaşlarının takdirini kazanırken, gelecekte de müzik öğretmeni olmayı hedefliyor.

Karanlık dünyasını aydınlatan müzikle hayata tutunduğunu belirten Geçili, görme engeline rağmen hissederek çalmayı öğrendiğini söyledi.

"Şahinbey Belediyesi Konservatuarı'nda eğitim alıyorum"

Ünlü halk ozanı Aşık Veysel'i ve Neşet Ertaş'ı örnek aldığını belirten Geçili, "Bağlamayla ilkokul çağlarında tanıştım. Ortaokula giderken kısa bir ara verdim. Daha sonra lisede tekrar bu işi yapmak istedim. Lisede güzel sanatlara geçtim. Öğrenmeye başladım ve geçen seneden beri de Şahinbey Belediyesi Konservatuarı'nda eğitim alıyorum. Benim zaten ilk ilham aldığım sanatçı Aşık Veysel oldu. Hem benim gibi görme engelli olması açısından hem de bağlama çalması açısından Aşık Veysel'i örnek aldım. Aşık Veysel kendine özgün bir sanatçı olması açısından ilk ilham aldığım ozan ve usta kesinlikle Aşık Veysel olmuştur. Aşık Veysel gibi sanatçılar bir daha dünyaya gelir mi bilmiyorum. Ben iyi bir müzik öğretmeni olma hedefinde ilerliyorum. Amacım iyi bir müzik öğretmeni olmak" dedi.

Müzik öğretmeni olmak istiyorum"

Şahinbey Belediyesi Konservatuvarı'ndaki müzik kursunda aldığı eğitimlerin kendisine büyük katkıları olduğunu belirten Geçili, "Şahinbey Belediyesi Konservatuvarı'na geldiğimden beri daha zor bağlama pozisyonlarını yapabildiğimi fark ettim. Sağ olsun Gökhan hocam beni geliştirmek için çabaladı. Ben de onu kırmak istemedim ve kendimi geliştirmek istedim. Şimdiki hedefim buradan ayrıldıktan sonra üniversitede konservatuvar okumak ve müzik öğretmenliğinde ilerlemek" ifadelerini kullandı.

"Şahinbey Belediyesi Konservatuvarı'nda gelişti"

Oğlunun saz çalmayı ve müziği çok sevdiğini belirten anne Emine Geçili ise, "Umut'un ilkokuldan beri bir müzik merakı doğdu. O günden beri sürekli elinde ve biraz zor bir süreç oldu ama çalmayı da öğrendi. Öğrenme süreci yaklaşık birkaç yılı geçti ve Umut, Şahinbey Belediyesi Konservatuvarı'nda kendini daha da iyi geliştirdi" şeklinde konuştu.

"Çok başarılı bir müzik öğretmeni ve müzisyen olacak"

Müzik eğitmeni Gökhan Aktaş da, "Biz Umut ile geçen sene yetenek sınavımıza başvurduğunda tanıştık. Umut'taki yeteneği ve azmi gördük. Dezavantajlı gruplar için aslında burada bir farkındalık oluşturmak istedik. Özellikle görme engelli öğrencilerimize de burada eğitim verilebileceğini ifade etmek isterim. Bu çocukların kesinlikle topluma kazandırılması gerekir. Umut gibi örneklerimiz bu konservatuarımızdan çıkıyor. Umut lise öğrencisi, inşallah kendisi çok başarılı bir müzik öğretmeni ve müzisyen olacak. Ona güveniyoruz. Umut'un tek başına hareket etmesi biraz zor. Bu anlamda da annesine çok teşekkür ediyoruz. Hiçbir dersimizi kaçırmadı. Her dersimize geldi. Her dersimizin takibini de annesine borçluyuz. Ona da çok teşekkür ederiz" diye konuştu. - GAZİANTEP