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Görme Engelliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde Kırşehir'de engelli dernekleri şehitliği ziyaret etti - Son Dakika
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Görme Engelliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde Kırşehir'de engelli dernekleri şehitliği ziyaret etti

Kırşehir'deki engelli dernekleri, Görme Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Ahmet Tozluklu Şehitliği'ne giderek şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı. Programda engelli vatandaşlar, şehitlerimiz için dua etti ve saygı duruşunda bulundu. Eğlenceli etkinliklerin iptal edildiği bu programda, engelli dernekleri şehit ve gazi ailelerinin destekleriyle şehitliği ziyaret etmeyi tercih etti.

Görme Engelliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde Kırşehir\'de engelli dernekleri şehitliği ziyaret etti
08.01.2024 - 14:45,
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Görme Engelliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde Kırşehir'de toplanan engelli dernekleri; Ahmet Tozluklu Şehitliği'nde dua edip, şehitlerin mezarına karanfil bıraktı.

7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde eğlenceli etkinlikleri iptal eden Kırşehir'deki engelli dernekleri; Ahmet Tozluklu Şehitliği'ne giderek dua edip, şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda engelli vatandaşlar; Irak'ın kuzeyinde Pençe Kilit operasyon bölgesinde şehit düşen askerlerin de fotoğrafını taşıyarak dua etti. Kur'an tilavetinin ardından konuşan Ümran Yüksel, kızıyla birlikte şehitliği ziyaret ettiğini ve yaşadığı üzüntüyü dile getirdi. Görme engeli olan Necdet Manav ise açıklamasında, "Görme Engelliler Haftası etkinliklerinde sazlı sözlü eğlence yerine şehitliği ziyaret etme kararı aldık. Şehitlerimiz için dua ettik" dedi. Engelli Dernekleri adına konuşan Adnan Göçmen de, "Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde yapılacak etkinlikleri Kırşehir'de bulunan engelli dernekleri ile ortak karar alarak iptal ettik. Eğlence dolu etkinlikler yerine şehit ve gazi ailelerinin destekleriyle Ahmet Tozluklu Şehitliği'nde dua edip şehitlerimizi anmayı uygun gördük" diye konuştu.

Programa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Murat Konan, Anadolu Şehit Aileleri Derneği Başkanı Yunus Erdoğdu, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Bahattin Kaya da destek verdi.

Dua edilmesinin ardından son bulan programda engelli vatandaşlar şehitler için dua edip, kabirlerine karanfil bıraktı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Görme Engelliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde Kırşehir'de engelli dernekleri şehitliği ziyaret etti - Son Dakika
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