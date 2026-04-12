Görme engelli sporcular için canlı radyo tiyatrosu sahnelendi

12.04.2026 10:33
Bursa Inner Wheel Kulübü ve Bursa Balat Lions Kulübü, görme engelli sporcular için Türkiye'de bir ilk olan canlı radyo tiyatrosu okuması etkinliği düzenledi. 'Eyvah Kocamın Bir Astroloğu Var!' adlı oyunun seslendirildiği etkinlikte, sanatın güçlendirici etkisi vurgulandı.

Bursa Inner Wheel Kulübü ve Bursa Balat Lions Kulübü iş birliğinde, BUGES (Nilüfer Görme Engelliler Spor Kulübü) yararına düzenlenen canlı radyo tiyatrosu okuması, Türkiye'de bir ilk olarak hayata geçirildi.

Görme engelli sporcuların sanatla da güçlendirilmesinin amaçlandığı etkinlikte, Ayşe Alagöz Jones'un kaleme aldığı "Eyvah Kocamın Bir Astroloğu Var!" isimli oyun canlı olarak seslendirildi.

Paydaşlar el ele verdi

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'in eşi Nuray Özdemir'in de katılım gösterdiği programın mimarlarından Bursa Inner Wheel Kulübü Başkanı Gülçin Doğan, etkinliğin çıkış sürecini şu sözlerle aktardı:

"BUGES'i ziyaretimiz sırasında Genel Koordinatör Ali Genç ile 'neler yapabiliriz' diye konuşurken tiyatro fikri ortaya çıktı. Kulüp üyelerimiz projeyi büyük bir heyecanla kabul etti. Bugün burada çok keyifli bir farkındalık etkinliği gerçekleştiriyoruz."

Bursa Balat Lions Kulübü Başkanı Elif Dörter Özcan ise görme engelli bireylere yönelik hizmetlerin kulüplerinin öncelikli alanlarından biri olduğunu vurguladı. Özcan, "Bu projede BUGES ile ortak hareket etmekten büyük onur duyuyoruz. Gerçek bir başarı hikayesini seslendirerek bu özel ortamda bir farkındalık oluşturmayı hedefledik" dedi.

BUGES Genel Koordinatörü Ali Genç: "Ufuk açıcı bir deneyim"

BUGES Genel Koordinatörü Ali Genç de projenin hem sanatsal hem de duygusal boyutuna dikkat çekti. Etkinliğin Türkiye'de bir "ilk" olmasının kendilerini heyecanlandırdığını belirten Genç, "Sporcularımızın sadece sportif değil, kişisel ve kültürel gelişimlerine de katkı sunmak istiyoruz. Hikayenin bizim içimizden bir sporcuya ait olması bizim için muazzam bir sürpriz oldu" açıklamasında bulundu.

Nihal'in ilham veren hikayesi

Oyunun yazarı Ayşe Alagöz Jones ise oyunun temelinde yatan gerçek başarı öyküsünü paylaştı. Oyunun kahramanı olan Nihal'in, BUGES'in ilk sporcularından biri olduğunu ve hayallerinin peşinden giderek New York'ta master eğitimini tamamladığını belirtti. Jones, "Nihal'in başarısı benim için büyük bir gurur kaynağı. Geçmişte onun eğitimine destek olmak için yazdığım bu oyunu, şimdi burada BUGES ailesiyle paylaşmaktan dolayı çok mutluyum" dedi.

Gönüllü tiyatrocuların sesleriyle hayat bulan etkinlik, sanatın iyileştirici ve birleştirici gücünü bir kez daha kanıtlarken, katılımcılara umut dolu bir gün yaşattı. - BURSA

Kaynak: İHA

