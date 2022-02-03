Üye Girişi
Görme engellilerin kaygan sarı şeritlerle zorlu mücadelesi - Son Dakika

Görme engellilerin kaygan sarı şeritlerle zorlu mücadelesi

03.02.2022 21:56

Görme engellilerin kaygan sarı şeritlerle zorlu mücadelesi Kardan kapanan ve kayganlaşan sarı şeritlere karşı önlem alınmasını istiyor Sarı şeritli engelli yolları buzlu havada tehlike saçıyor Yollarda onlara gözcülük yapan sarı şeritler kış aylarında buzlanarak hayatlarını tehlikeye...

Görme engellilerin kaygan sarı şeritlerle zorlu mücadelesi

Kardan kapanan ve kayganlaşan sarı şeritlere karşı önlem alınmasını istiyor

Sarı şeritli engelli yolları buzlu havada tehlike saçıyor

Yollarda onlara gözcülük yapan sarı şeritler kış aylarında buzlanarak hayatlarını tehlikeye sokuyor

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de, yağışlar durup hava sıcaklığı nispeten yükselse de bazı caddelerde ve sokaklarda bulunan görme engelli yolları yer yer kar altında. Bu durum, aşırı soğukların etkisi ve üstünde oluşan buz tabakaları nedeniyle görme engelli vatandaşların yürümesini zorlaştırıyor.

Görme engelli vatandaşların yürümesini ve yönlerini bulmalarını kolaylaştıran sarı şeritli yollar, son zamanlarda yaşanan dondurucu soğukların etkisiyle buz tuttu. Şeritlerin arasında oluşan buz tabakaları yüzünden görme engelli vatandaşlar kayıp düşme ve yönlerini şaşırma gibi durumlara maruz kalıyor.

"Ben de bir kere düşüp bacağımı kırmıştım"

Yıllardır görme engelli olan ve uzun zamandır bu yolları kullanan Erdal Kutluay, yaşadıkları sıkıntıları anlatırken sarı şeritli görme engelli yollarının en azından çivili olmasını istediklerini söyledi. Sarı şeritli yollarda yürümenin kış şartlarında daha zor olduğunu belirten Kutluay, görme engelli bireylerin bu durumdan rahatsız olduğunu dile getirdi. Sakatlanma pahasına her gün yollara çıkmak zorunda kaldıklarını belirten Kutluay, "Yollar buz olduğu zaman çoğunlukla kayıp düşüyoruz. Çoğu arkadaşımız bu yüzden kayıp düştü. Ben de bir kere düşüp bacağımı kırmıştım. Tabii ki kar zamanında daha fazla kaygan hale geliyor. Ayrıca karlı havalarda buzla kaplandığında yönümüzü bulmakta zorlanıyoruz. Şeritlerde bir belirti olmadığı zaman değneğimizle nerede olduğumuzu anlayamıyoruz. O yüzden kar çok yağdığı zaman maalesef evimizde kalıyoruz. Karlar biraz eridiğinde canımız sıkıldığı için dışarıya çıkıp derneğimize gitmek istiyoruz, ancak bu sefer de derneğimizin önünde çizgiler olmadığı için giriş yapacağımız yeri bulamıyoruz. Bu yüzden yetkililerden sarı çizgilerin çivili olmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

"Biz sarı çizgilerin kaymayan bir maddeden yapılmasını istiyoruz"

Bir diğer görme engelli vatandaş Ahmet Çakıroğlu, zorlu kış şartlarında yetkililerin daha duyarlı olması gerektiğini söyledi. Çakıroğlu, "Sarı çizgiler hafif yağmur ve kar yağışında kayıyor ve biz düşüyoruz. Biz sarı çizgilerin kaymayan bir maddeden yapılmasını istiyoruz. Sarı çizgilerde oluşan buzlanmadan dolayı yönümüzü bulamıyoruz. Ayrıca üyesi olduğumuz Eskişehir Görme Engelliler Derneğimizin önüne sarı çizgi istiyoruz. Biz derneğimizi bulmakta zorlanıyoruz. Bu konuda yetkililerden yardım bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Görme engellilerin kaygan sarı şeritlerle zorlu mücadelesi
Görme engellilerin kaygan sarı şeritlerle zorlu mücadelesi
Görme engellilerin kaygan sarı şeritlerle zorlu mücadelesi

YORUMLAR
500

Görme Engelli, Eskişehir, Engelli, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Görme engellilerin kaygan sarı şeritlerle zorlu mücadelesi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
21:47 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Karamollaoğlu'na sürpriz ziyaret! Görüşmede masaya yatırılan konu ittifak oldu
21:42 Fenerbahçe'nin Konferans Ligi kadrosuna yıldız futbolcular dahil olmadı! Taraftar sinirden deliye döndü
21:33 Hamile genç kız, iş görüşmesi için gittiği fabrikada feci şekilde hayatını kaybetti
21:29 HDP'li milletvekilinin PKK'lı oğluna 9 yıl 7 ay hapis cezası verildi
21:12 Fenerbahçe antrenmanındaki görüntüsü çok konuşulmuştu! Ozan Tufan'ın İngiltere'de kaç kilo verdiği öğrenildi
20:56 Fenerbahçe, ünlü golcünün tüm şartlarını kabul etti! Resmi imzanın atılması an meselesi
20:47 Sokaktaki bankta güpegündüz kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler
20:46 Son Dakika: Araç sahipleri dikkat! LPG oto gaza zam geldi
20:45 Seçim anketine Kılıçdaroğlu damga vurdu! İkinci turda aldığı yüzde 51.5'lik oy çok konuşulacak
20:17 Dünyaca ünlü şarkıcı ayak parmaklarının fotoğrafını satarak gelir elde ediyor! Kazandığı para şaşkınlık yarattı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 22:03:39. #1.13#
SON DAKİKA: Görme engellilerin kaygan sarı şeritlerle zorlu mücadelesi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement