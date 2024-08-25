Gözlerini Kaybeden Gazi, Türk Polis Teşkilatı'nın Videolarını Seslendiriyor - Son Dakika
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Yerel

Gözlerini Kaybeden Gazi, Türk Polis Teşkilatı'nın Videolarını Seslendiriyor

Gözlerini Kaybeden Gazi, Türk Polis Teşkilatı\'nın Videolarını Seslendiriyor

Suriye'de görevinin henüz 10. gününde roket saldırısı sonucu gözlerini kaybeden Özel Harekat Komiseri Koray Tunçel, Türk Polis Teşkilatı'nın videolarını seslendiriyor. Yaşadığı zorluklara rağmen pes etmeyen Tunçel, görme engellilerin hayatlarını nasıl devam ettirebildiğini araştırarak eğitim aldı ve seslendirme çalışmalarına başladı.

25.08.2024 11:29
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Suriye'de görevinin henüz 10. gününde roket saldırısı nedeniyle gazi olan ve 2 gözünü kaybeden Özel Harekat Komiseri Koray Tunçel, Türk Polis Teşkilatı'nın videolarını seslendiriyor.

Polis Akademisine 2016 yılında giren Koray Tunçel Özel Harekat kursu sınavından başarıyla geçerek komiser oldu. 2022 yılının Kasım ayında Suriye'de görevlendirilen Tunçel, henüz görevinin 10. gününde bölücü terör örgütünü mensuplarının roketatarlı saldırısı sonucu yaralandı. Fırlatılan roketin oluşturduğu parça tesiri sonrası yüzünün çeşitli noktalarına şarapnel parçası isabet eden Tunçel, Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 2 gözünü kaybeden Tunçel yaşadığı tüm zorluklara rağmen pes etmedi. Yaşadığı olayın ardından 'Gazi' unvanı alan Tunçel, Türk Polis Teşkilatı'nın videolarını seslendiriyor.

Birçok ameliyat geçiren ve doktorların artık göremeyeceğini söylediğini belirten Tunçel, "Bundan sonraki hayatımızı nasıl daha kolay devam ettirebiliriz görme engelliler nasıl teknolojik birimlerden cihazlardan hayatlarını devam ettirebiliyorlar bunları araştırdık ve bunların üzerine eğitim aldım. Gerek yakın çevrem gerekse Emniyet Genel Müdürlüğümüzün büyükleri sesimi kullanmam konusunda bir takım tavsiyelerde bulundular. Emniyet Genel Müdürlüğünün ilgili birimlerinin videolarında sesimi kullanmamın benim için iyi olacağını tekrar tekrar hatırlattılar. Ben de daha sonra bir takım eğitimler aldım. Bu eğitimler sonrasında büyüklerimizin teveccühü ile Türkiye Polis Radyosunda videoları seslendirmeye başladım" diye konuştu.

Seslendirmeleri yaparken görme engelimden dolayı bir takım aşamalardan geçtiğini vurgulayan Tunçel, "Teknik uzman personelimiz videonun kurgusunu bitirdikten sonra bana videoyu görüntülerini betimliyorlar daha sonra görüntülerin altında nasıl metinler geçeceğini çalışıyoruz. Seslendirilecek metinin duygusuna uygun bir şekilde izleyenlere aktarılması için bu önemli bir aşama ve bu aşamadan sonra mikrofon başında ve ya kulaklıkla eş zamanlı olarak önden sufle alıyorum daha sonra arkasından okumayı gerçekleştiriyorum. Kurguya giriyor ve görüntünün ilgili yerlere yerleştirilerek video neticelendirilmiş oluyor" dedi.

Tunçel, çalışmalarının bir sonraki videolarda devam edeceğini söyledi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gözlerini Kaybeden Gazi, Türk Polis Teşkilatı'nın Videolarını Seslendiriyor - Son Dakika

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