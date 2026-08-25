Yalova’da haklarını alamayan çalışanlar otelden ayrılmıyor

Yalova'nın Termal ilçesinde faaliyet gösteren Grand Termal Otel'de maaş ve tazminatlarını alamadıklarını belirten çalışanların protestosu sürüyor. Bazı personel, alacakları ödenene kadar kendilerine tahsis edilen yerlerden ayrılmayacaklarını söyledi. Otelin Turizm İşletmesi Belgesi'nin ise Kültür ve Turizm Bakanlığınca iptal edildiği bildirildi.

Yalova'nın Termal ilçesinde faaliyet gösteren Grand Termal Yalova Resort Hotel & SPA'da çalışanların maaş ve diğer işçilik alacaklarına ilişkin yaşadığı mağduriyet devam ediyor. Otelin faaliyetlerinin sona ermesinin ardından bazı çalışanlar, maaş ve tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle tesisten ayrılmama kararı aldı.

Çalışanlar, aylardır maaş ve diğer alacaklarının ödenmesini beklediklerini belirterek, haklarını almadan otelden ayrılmayacaklarını ifade etti.

Çalışanlardan ödeme tepkisi

Otelde çalışan bazı personel, işten çıkarılan çalışanların son maaşları ile tazminatlarının kendilerine bildirilen tarihlerde ödenmediğini öne sürdü. Ödeme yapılacağı yönündeki sözlere güvenerek borçlandıklarını belirten çalışanlar, ödemelerin gerçekleşmemesi nedeniyle ekonomik sıkıntılarının arttığını söyledi. Çalışanlar ayrıca, uzun süre ödeme yapılacağı belirtilerek bekletildiklerini, daha sonra ise iletişim kurmakta güçlük yaşadıklarını ifade etti.

"Maaşlarımızı almadan otelden ayrılmayacağız"

Otel çalışanlarından Nurşen Kandil, yaşadıkları mağduriyeti anlattı. Kandil, "Grand Termal Yalova Otel'de çalışmaktayım. Otel kapatıldı ve maaşlarımız ödenmedi. Bize otelde tahsis edilen yerlerden çıkmamız isteniyor. Ama biz maaşlarımızı almadan otelden ayrılmıyoruz" dedi.

Tesiste elektrik, su ve doğal gaz bulunmadığını belirten Kandil, "Yemek yok. Hiçbir temel ihtiyacımızı göremiyoruz. Basın mensuplarından ve devletimizden yardım talep ediyoruz" diye konuştu.

Bakanlık denetim yaptı, Turizm İşletmesi Belgesi iptal edildi

Grand Termal Otel'in Turizm İşletmesi Belgesi'nin iptal edildiği de Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın CİMER başvurusuna verdiği yanıtla ortaya çıktı. 23 Haziran 2026 tarihli CİMER başvurusuna Bakanlık tarafından verilen yanıtta, tesiste 19-21 ve 23-25 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen iki farklı organizasyon kapsamında çok sayıda olumsuzluğun tespit edildiği belirtildi.

Bakanlık yanıtında; tesiste konaklayan bazı kişilerin kimlik kayıtlarının ilgili makamlara bildirilmemesi, müşteri odalarında böcek bulunması, odaların temizlik ve hijyen şartlarının yetersiz olması, yemeklerin hazırlanması, sunulması ve dağıtımında hijyen kurallarına uyulmaması, tesis kapasitesi dikkate alındığında personel sayısının yetersiz olması ve yangın güvenliği açısından ciddi eksiklikler bulunması gibi tespitlere yer verildi.

Yanıtta ayrıca tesis içerisindeki elektrik panoları ve şalterlerin bulunduğu alanların çocukların erişimine açık olduğu ve çocukların bu alanlarda kontrolsüz şekilde bulunabildiği yönündeki tespitler de aktarıldı.

Bakanlık: "Belgelendirmeye esas niteliklerini kaybetti"

CİMER başvurusunda belirtilen hususlar kapsamında Bakanlık Kontrolörlüğü tarafından tesiste denetim gerçekleştirildiği ve şikayette belirtilen can ve mal güvenliğine ilişkin tehlike arz eden durumlar ile hijyen yetersizliğinin denetim sırasında da tespit edildiği bildirildi.

Bakanlığın resmi yanıtında, tesisteki fiziki kusur ve noksanlıklar, temizlik ve bakım hizmetlerindeki yetersizlikler, hijyen uygulamalarındaki eksiklikler, can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturduğu değerlendirilen hususlar ile müşteri odalarında tesisin sınıf ve niteliğinin gerektirdiği hizmetlerin yeterli düzeyde sunulmamasının birlikte değerlendirildiği belirtildi.

Yapılan değerlendirme sonucunda tesisin genel işletmecilik anlayışı ve hizmet sunumunda belgelendirmeye esas niteliklerini karşılamadığı ve bu nitelikleri sürdürülebilir şekilde sağlayamadığı kanaatine varıldığı ifade edildi. Bakanlık, söz konusu hususların bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucunda tesisin belgelendirmeye esas niteliklerini kaybettiği kanaatine varıldığını ve bu nedenle Grand Termal'e ait Turizm İşletmesi Belgesi'nin iptal edildiğini bildirdi.

Bakanlık ayrıca can ve mal güvenliğiyle ilgili tespitlerin ilgili belediyeye iletildiğini aktardı.

Çalışanların alacakları beklemede

Otelin Turizm İşletmesi Belgesi'nin iptal edilmesinin ardından tesisin bundan sonraki durumu merak konusu olurken, çalışanların maaş, tazminat ve diğer işçilik alacaklarına ilişkin mağduriyeti ise devam ediyor.

Bazı çalışanlar, alacakları ödenene kadar tesiste kendilerine tahsis edilen yerlerden ayrılmayacaklarını belirtirken, çalışanların haklarının ne zaman ödeneceğine ilişkin henüz net bir gelişme yaşanmadı.