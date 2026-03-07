GSO Başkanı Adnan Ünverdi'den "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" mesajı - Son Dakika
GSO Başkanı Adnan Ünverdi'den "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" mesajı

GSO Başkanı Adnan Ünverdi\'den "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" mesajı
07.03.2026 11:30  Güncelleme: 11:31
Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, "Sevgi, emek ve fedakarlıkları ile topumun temelini teşkil eden tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Nesillerin yetişmesi ve toplumların gelişmesinde kadınların üstlendiği role dikkati çeken Adnan Ünverdi, mesajında, "İnsan dünyaya geldikten sonra ilk eğitimini anneden almaktadır. Bu sebeple geleceğin inşasında ilk öğretmen ve en önemli yapı taşı kadınlarımızdır. Kadınlarımızın imkanları ne kadar genişlerse gelecek kuşakların yetişmesi de o denli sağlıklı olacaktır. Nüfusunun yarısı kadın olan ülkemizde, kadınlarımız girdikleri her alanda başarılarıyla öne çıkmaktadır. Bu sebeple kadınlarımızın ekonomi, siyaset, kültür, sanat, spor gibi her alanda daha fazla temsil edilmeleri teşvik edilmelidir. Sanayi ve ticaretin kalbinin attığı, binlerce çeşit üretimin yapıldığı Gaziantep'te kadınların iş yaşamında, üretimde ve ticari faaliyetlerde daha fazla yer almaları en büyük arzumuzdur. Şehrimiz sanayisinin güçlü potansiyelini, yine bu şehrin güçlü kadınları ile buluşturabilirsek üretimden girişimciliği kadar her alanda ülkemizin kalkınmasına büyük ivme katacağımıza yürekten inanıyorum. Bu yönüyle şehrimizde örnek ve rol model olmuş kadın girişimcilerimiz var ve bu sayının hızla artması için bizler de elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Meclis ve yönetim kurulunda en fazla kadın temsiline sahip olan Odalardan birisi konumundayız. Odamız koordinatörlüğünde çalışmalarını yürüten TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulumuz ile kadınlara yönelik önemli çalışmalar ve projeler gerçekleştiriyoruz. Sanayi Odamız ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan Kadın Girişimci Destek Merkezi'nde kadınlarımız kendi işlerini kurmaya ve başarı öyküleri yazmaya devam ediyor. Kadınlarımızı başarılı çalışmalarından dolayı kutluyor, tüm kadınlarımıza yaşam boyu sağlık ve esenlikler diliyorum. Tarih boyu üstlendiği sorumluluk ve eşsiz mücadelesiyle dünyaya örnek olan ve ülkemizin bugünlere gelmesine katkıda bulunan tüm kadınlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Kadınlarını geride bırakan toplumlar, geride kalmaya mahkumdur' diyerek, kadınının toplumsal yaşamdaki önemini, saygınlığını ve olması gereken yeri çok önceden bizlere göstermiştir. Bize düşen de Atamızın izinde, kadınlarımıza gereken değeri vermek ve her alanda kadınlarımızla birlikte yürümektir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta şehitlerimizin ve gazilerimizin anneleri ile eşleri olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

