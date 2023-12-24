GSO Yönetim Kurulu Başkanı Ünverdi\'den 25 Aralık mesajı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 25 Aralık Gaziantep'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 102'nci yıl dönümünü kutlayarak, "Koşullar ne olursa olsun aziz atalarımızdan aldığımız güçle yarınlarımızı inşa etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Anadolu'da kurtuluş meşalesini yakarak zafere giden yolu açan şanlı ecdadımızla ne kadar gurur duysak azdır" diyen Ünverdi, mesajında şunları kaydetti:

"Bugün aziz vatanımızda huzur ve güven içerisinde yaşıyorsak bunu 6317 şehidi, binlerce gazisiyle atalarımızın verdiği destansı mücadeleye borçluyuz. Dünyada yaşanan güçlükler karşısında bizi güçlü kılan da bize bıraktıkları bu mücadele ruhudur. Gaziantepliler, Büyük Önder Atatürk tarafından, 'Ben Gazianteplilerin gözlerinden nasıl öpmem ki, onlar Antep'i kurtardıkları gibi Türkiye'yi de kurtardılar' sözlerine mazhar olmuştur. Gazi şehrimizde bugünde her alanda birlik ve beraberlik içerisinde çalışmayı sürdürüyoruz. Gaziantep olarak küresel krizler ve bu senenin başında yaşadığımız asrın felaketi olarak adlandırılan deprem felaketine rağmen üretim, ihracat ve istihdamımızla ülkemize katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Gaziantep Sanayi Odası olarak da depremin sanayimiz ve ekonomimiz üzerindeki etkilerini azaltacak çalışmalar yürütüyor, bir taraftan da sanayimizi gelece hazırlayacak projeler geliştiriyoruz. Bu vatanın bir evladı olarak hepimiz en iyi donanıma sahip olmak, işimizi en iyi şekilde yapmak zorundayız. Ancak bu şekilde ülkemizi geliştirebilir ve böylesi kaotik bir dünyada ülkemizi güçlü kılabiliriz. Bu yüzden kadını erkeği, genci yaşlısıyla yarınlarımız için hepimiz değer üretmeliyiz. Bu doğrultuda Gaziantep olarak birlik ve beraberlik içerisinde üzerimize düşenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, bugün ay yıldızlı bayrağımız altında özgür yaşamamızı sağlayan başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Gaziantep kahramanlarını, tüm şehit ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. 25 Aralık Gaziantep'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlu olsun." - GAZİANTEP