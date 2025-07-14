15 Temmuz'da Türk Milletinin Bağımsızlık Ruhu

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla yazılı bir açıklama yayımladı.

GTO Başkanları yaptığı açıklamada, bağımsızlık ve özgürlük tutkusunun Türk milletinin en temel karakterlerinden biri olduğu vurgulayarak, bu ruhun 15 Temmuz 2016 gecesinde bir kez daha ortaya konulduğunu ifade etti.

15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilmeye çalışılan hain darbe girişiminin Türk milletinin hür iradesini hedef aldığını belirten GTO Başkanları, "Devletimizin en kritik yapılarına sızarak karanlık bir planı hayata geçirmeye çalışan FETÖ terör örgütü, milletimizin bağımsızlık sevdasını ve dirayetini hesaba katmamıştır. Ancak Türk milleti, bir kez daha tarih yazmış, cesaretiyle, inancıyla ve canı pahasına demokrasisine ve vatanına sahip çıkmıştır" dedi.

GTO Başkanları açıklamada, "O karanlık gecede 251 vatan evladı şehit düşmüş, binlercesi gazi olmuştur. Bu vesileyle başta şehitlerimiz olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Rabbim milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Bizler iş dünyasının temsilcileri olarak, milletimizin bölünmez bütünlüğü, devletimizin bekası ve daha güçlü bir Türkiye için azimle çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin, layık olduğu şekilde dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer almasını sağlamak için el birliğiyle üretmeyi, istihdam oluşturmayı ve değer üretmeyi sürdüreceğiz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyor, bu toprakları bizlere vatan kılan tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP