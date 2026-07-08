GTO'dan Yatırım ve Finansman Toplantısı - Son Dakika
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GTO'dan Yatırım ve Finansman Toplantısı

GTO\'dan Yatırım ve Finansman Toplantısı
08.07.2026 13:34
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GTO, üyeleri için yatırım süreçlerini kolaylaştırmak ve uluslararası rekabeti artırmak amacıyla toplantı düzenledi.

Gebze Ticaret Odası (GTO) ev sahipliğinde, üyelerin yatırım süreçlerini kolaylaştırmak, finansmana erişimlerini sağlamak ve uluslararası pazarlardaki rekabet güçlerini artırmak amacıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş'ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya; Akademi Yeşil Ofis Consultancy Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cemil Aladağ ve Yönetici Ortağı Ali Ozan Aladağ ile Doğu Marmara ABİGEM Eğitim Müdürü Mehtap Dündar katıldı.

Görüşmede, oda üyelerinin yararlanabileceği devlet destekleri, yatırım teşvikleri, finansman imkanları ve proje geliştirme mekanizmaları kapsamlı şekilde ele alındı. Firmaların yeni yatırım alanlarına yönlendirilmesi için yürütülebilecek ortak çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, uluslararası işbirliği fırsatları da gündeme geldi.

Bu kapsamda, Akademi Yeşil Ofis Consultancy'nin Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası ile yürüttüğü çözüm ortaklığı çerçevesinde, GTO üyesi firmaların başta Almanya olmak üzere uluslararası pazarlarda yeni ticari bağlar kurabilmelerine yönelik imkanlar görüşüldü. Ayrıca kurumlar arasında ortak proje, eğitim ve danışmanlık faaliyetlerine yönelik işbirliği seçenekleri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

"Her fırsatı yakından takip ediyoruz"

Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Yönetim Başkanı Sayın Abdurrahman Aslantaş, Gebze Ticaret Odası'nın temel önceliğinin üyelerinin üretim, yatırım ve ihracat kapasitesini güçlendirmek olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Üyelerimizin yatırım kararlarını kolaylaştıracak, teşvik ve destek mekanizmalarına erişimlerini artıracak, uluslararası pazarlara açılmalarına katkı sağlayacak her fırsatı yakından takip ediyoruz. Gebze Ticaret Odası olarak yalnızca bugünün ihtiyaçlarına değil, geleceğin rekabet şartlarına da hazırlık yapıyoruz. Üyelerimizi doğru kurumlarla buluşturan, yeni iş birlikleri geliştiren ve somut fırsatlar oluşturan projeleri önemsiyoruz. Üreten, yatırım yapan ve ihracat hedefleyen her üyemizin yanında olmaya; bölgemizin ekonomik gücünü artıracak çalışmaları hayata geçirmeye devam edeceğiz." - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Gaziantep Ticaret Odası, Ekonomi, Finans, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel GTO'dan Yatırım ve Finansman Toplantısı - Son Dakika

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